Luto en la música: Mariah Carey sufre inesperada muerte y fans lloran la triste noticia

Estados Unidos.- Desgraciadamente el mundo de la música se ha vestido de luto, debido a que la reconocida y querida cantante, Mariah Carey, acaba de anunciar a un medio de comunicación que lamentablemente la vida le dio un golpe muy duro y sufrió inesperada muerte de seres a los que amaba con toda su alma, por lo cual varios de sus millones de fans se han pronunciado para llorar la triste noticia de su artista favorita.

Fue mediante una devastadora confesión al medio People, que la recocida artista confesó que su madre, Patricia Hickey Carey, de 87 años de edad, y su hermana mayor, Alison Carey, de solo 63 años, por desgracia fallecieron en el mismo día, el pasado fin de semana. Para la cantante este ha sido un duro golpe, pues desde siempre ha mostrado que su familia es su pilar más fuerte para refugiarse de lo malo y gozar de lo bueno.

Hasta el momento, la intérprete de All I Want For Christmas Is You, que cada diciembre se vuelve la canción más escuchada, no ha confesado las causas del deceso de su hermana y madre, por lo que se desconoce si fue por un accidente o si es que ambas estaban padeciendo alguna enfermedad. Por ahora, solo declaró para el medio de comunicación antes mencionado que: "Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día".

Mariah pierde a su hermana Alison. Internet

Tras esto, quiso recalcar que ella aunque se encuentra sumamente triste por haber recibido estas dos perdidas tan fuertes, le ve el lado positivo para consolarse, como el haber podido estar los últimos días de vida de su madre a su lado, pidiendo que por ahora respeten su privacidad y la dejen pasar este duelo: "Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi mamá antes de que falleciera. Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible".

Lamentablemente, Mariah se ha quedado sin sus dos padres oficialmente, debido a que en el año del 2002, su padre, Alfred Roy Carey, perdió la vida con 72 años de edad, hecho que también la dejó completamente devastada y se refugió precisamente en los brazos de su madre y su familia. En cuanto a su hermana, Mariah ha confesado que por un tiempo tuvieron una relación complicada y no fueron tan cercanas, pero siempre proclamó un profundo amor tanto por ella como por su hermano, Morgan Carey.

Mariah con su madre e hija. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui