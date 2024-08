Niurka Marcos confirmaría recaída al alcohol de Pablo Montero y lo regaña por faltar a obra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Pablo Montero está siendo acusado de dejar todo por la bebida, por haber dejado plantados a todos en el estreno de Perfume de Gardenias, a lo que la reconocida actriz, Niurka Marcos, ha salido a dar su opinión a su tan polémica manera, con la cual confirmaría la recaída en el alcohol del famoso cantante y actor, por lo cual aprovechó las cámaras de TV Azteca para regañarlo por faltar a la obra.

El reconocido intérprete de Mi Piquito de Oro se ha visto en severos problemas en los últimos años debido a su problema con la bebida, a lo que incluso se implantó un chip para poder controlar este consumo y tratar de superar dicha adicción que le ha costado el veto de los proyectos de Juan Osorio, por lo menos una temporada. En el 2022 se dijo que por este vicio tuvo muchos problemas en la producción de El Último Rey, El Hijo del Pueblo, del que era protagonista, ya que supuestamente habría llegado ebrio en varias ocasiones y que en los últimos episodios los dejó plantados en varias ocasiones atrasando todo.

Y ahora, la noche del pasado viernes 23 de agosto, se dijo que su ausencia en el estreno de la obra de teatro antes mencionada, fue a causa de lo mismo, el alcohol, a lo que Pablo decidió aclarar en su visita a Sale el Sol que eso era mentira que la razón es porque tuvo que quedarse con sus hijas de último momento por una emergencia de la madre de las menores, señalando que las fotos en las que sale acompañado y supuestamente de fiesta es solo porque fue a comer: "Fui a comer como a la una de la tarde. Iba saliendo de Televisa. Estuve en Hoy. Bueno, estuve primero en el noticiero temprano. Y después en Hoy. Fui a comer ahí cerca de Televisa. Y ya me tuve que ir al aeropuerto".

Pero, quien no estaría muy convencida de su inocencia y de que en realidad sí habría sido por su problema con el alcohol fue Niurka, pues en entrevista con Venga la Alegría, primero entre bromas bromeó con que como es que su ahijado la podía dejar mal y que era un "pend...", incluso señaló que "él no recayó, ese es su estado natural", sin embargo, en un tono más en serio, mencionó que fuera por eso o no, no hay pretexto que valga: "No, cualquier pretexto está mal, no hay pretexto para faltar al trabajo, a una función donde compañeros y públicos te está esperando. Te amo mucho, pero está mal".

Finalmente, cuando le recordaron que todavía el año pasado estuvo en la polémica por esta situación al hacerle lo mismo a su expareja en la serie sobre la vida del hoy difunto cantante, Vicente Fernández, la actriz de Salomé mencionó que recuerda ver como se enojo, pero que ahora lo seguía demostrando que tiene razón Juan: "Se enojó también, mucho porque Juan lo canceló y lo ventaneó, ¿entonces, en esta segunda ocasión que pretexto pones mi amor?, no, mal".

Fuente: Tribuna del Yaqui