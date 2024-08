Poncho De Nigris arremete en contra de Adrián Marcelo: "Siempre me esutvo tirando mie..."

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Han transcurrido cinco semanas del comienzo de La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM) y todo parece indicar que los animos se encuentran más elevados que nunca por el accionar de Adrián Marcelo, quien durante la última gala de eliminación enardeció los ánimos por filtrar información fiscal de Arath de la Torre, hecho que ya fue condenado por varias personas en la farándula.

Uno de los famosos que recién habló al respecto es el finalista de la primera edición de LCDLFM 2, Poncho De Nigris, quien al comienzo del programa llegó a manifestar que apoyaba a Adrián Marcelo por ser de Monterrey; sin embargo, con el comportamiento del influencer regiomontano dentro de la mansión, el conductor de Pura Gente Bien se retractó y señaló que, para empezar nunca fueron amigos, puesto el presentador de Multimedios siempre habló mal de él.

Por otro lado, De Nigris señaló que la gente suele acusarlo de traidor por no externar su apoyo hacia Adrián; sin embargo, el esposo de Marcela Mistral dejó en claro que no está interesado en lo que la gente piense acerca de él, puesto el público de Marcelo no es el mismo al que él aspira, ya que le agrada hacer cosas de índole familiar, nicho predilecto de su canal de YouTube, donde comparte cosas relacionadas a su hijo y su esposa.

“Sinceramente para los critican que si mi amigo, para empezar Adrián nunca fue mi amigo, porque para empezar siempre me estuvo tirando mier… pero… no me importa lo que piense, no quiero a esa gente cerca de mí, ni sus fans ni él, no me interesa, ese público no me interesa, no me interesa. Yo prefiero el público de la familia, ese es el mejor de todo, abarcas todo.”

El video de Poncho De Nigris comenzó cuando señaló que era consciente de que lo que ocurría dentro de La Casa de los Famosos México era un juego de estrategia, por lo que es natural que los participantes intenten sacar de sus casillas a su competencia, pero también resaltó que no estaba de acuerdo que se filtraran datos más delicados como es el caso de los temas fiscales de Arath de la Torre, también argumentó que no podía defender a una persona como Adrián Marcelo que tener maldad en su interior.

“Una cosa es un juego, es que sea un juego y que si tomes herramientas del juego para sacar de su centro a las personas de alguna u otra manera sin hacerles tanto daño que siga siendo parte del juego, pero temas fiscales, temas que de afuera que investigas para ching… no, no sé si ustedes defienden estas cosas, pero muchos se escudan con que ‘ay que humor negro’ que si la neta hay que ser buena persona y se nota w… cuando traes maldad y cuando quieres hacer daño, cuando estás frustrado, cuando eres doble cara, la neta ¿cómo defiendes eso?”

Finalmente, Poncho De Nigris aseveró que no se podía engañar al público, quienes habían comenzado a notar la verdadera cara de Adrián Marcelo, por lo que no podía poner sus manos al fuego por él: “¿Cómo defiendes eso? Que sea de Monterrey o sea todos me han estado ching… a mí que no que traicionero, ¿cómo vas a defender eso? Mucha gente se está dando cuenta de la neta, pero bueno bendiciones a todos, que puede que a todos les vaya bien, pero hay cosas que no se hacen y ese es el ped… que vas entendiendo con la edad, con la madurez.”

Fuentes: Tribuna