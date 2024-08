¿Por borracho? Pablo Monteron confiesa la verdad sobre su ausencia en su obra de teatro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Pablo Montero está asociado al alcoholismo y problemas con productores, debido a que se ha dicho que este por andar borracho dejó plantado al público y a Omar Suárez el pasado viernes 23 de agosto, que fue el gran estreno de Perfume de Gardenias, donde él tenía un papel importante. Ahora, en Imagen TV, el reconocido cantante acaba de confesar la verdad de su ausencia de la obra de teatro, ¿acaso sí fue por andar pasado de copas?

El reconocido actor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo al fin hizo frente a la polémica que lo persigue desde el fin de semana pasado, tras dejar plantado al elenco de la obra Perfume de Gardenias durante la función de prensa que se llevó a cabo el pasado viernes 25 de agosto. Debido a que trascendieron algunos rumores que aseguraban que el cantante y actor se fue de fiesta con algunos amigos y había recaído en sus adicciones con el alcohol, este salió a aclarar la situación.

El intérprete de Hay Otra en tu Lugar manifestó: "El viernes tuve que... lo que pasa es que Caro tuvo que salir del país. Sí (la mamá de mis hijas), tuve que ir. Bueno, siempre yo tengo un suplente, porque yo tengo varias presentaciones, por decir, la semana que entra voy a estar en Carolina del Norte". Ante la pregunta sobre si era Eduardo Capetillo quien lo reemplazó este fin de semana en la puesta en escena, Montero explicó: "No, no. Eduardo (Rodríguez). Yo lo invité. Eduardo es un muy buen amigo, y como tengo muchas presentaciones ahorita en septiembre, entonces él me va a ayudar con esto. Y bueno, pues me traje a mis hijas. Me las traje de una vez, se van a estar conmigo toda la semana".

A pesar de que Pablo intentaba recalcar que no acudió a la obra por estar con sus hijas, Joanna Vega-Biestro lo interrumpió para mencionarle que salieron a la luz algunas imágenes donde fue captado en una comida con una abogada de nombre Mariana: "Fui a comer como a la una de la tarde. Iba saliendo de Televisa. Estuve en Hoy. Bueno, estuve primero en el noticiero temprano. Y después en Hoy. Fui a comer ahí cerca de Televisa. Y ya me tuve que ir al aeropuerto".

Debido a que esta situación lo vuelve a colocar en el ojo del huracán, Montero confesó cómo ha sobrellevado las polémicas dentro del ámbito profesional y personal: "Pues mira, al principio fue porque... Cuando no estuve casado, salí con varias actrices. Y yo creo que eso fue lo que causó polémica. Y eran relaciones, así como difíciles. No voy a decir nombres. No eran pasionales porque yo sí me enamoré, y las personas con las que anduve también, como anda el pobre de Gabriel Soto ahorita, así andaba yo".

El histrión aclaró si varios de sus problemas en este sentido fueron por hablar públicamente de sus romances, y no llevar una vida más privada: "¿Te puedo decir una cosa? Y no me gusta hablar de eso, pero cuando yo tuve la relación con Ludwika Paleta, ahí fue muy difícil para mí porque ella estaba separada. La verdad que yo sufrí mucho en esa relación. Y se hablaban muchas cosas, y después cuando venía la prensa, pues yo me enojaba, y me preguntaban de eso, y era como... Antes era así como muy agresivo". Finalmente, cuando varios de los conductores del programa Sale el Sol, entre ellos Gustavo Adolfo Infante, le mencionaron el nombre de Aracely Arámbula en el terreno amoroso, Pablo Montero únicamente dijo: "ya, no hables más".

Fuente: Tribuna del Yaqui