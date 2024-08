"Psicópata de mier...": Madre de Gala Montes se lanza contra Adrián Marcelo por amenazas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, mejor conocida como la madre de Gala Montes, ha vuelto a demostrar que pese a todo el drama con su hija, sigue amándola y la va a cuidar de ataques en su contra, como los que ha tenido por parte de Adrián Marcelo, ya que después de que este amenazara con desestabilizarla emocionalmente usando precisamente el drama con su familia, esta se lanzó en su contra y lo tachó de ser un "psicópata de mier..." que merece un castigo por parte de autoridades.

Es para todos sabidos que la relación madre e hija entre Gala y Crista está pasando por una fuerte crisis, después de que la señora en TV Notas aseguró que la famosa actriz de Vivir de Amor la había despedido como manager tras 18 años en dicho puesto, y también la había corrido de su vida y sin dinero, a lo que la celebridad salió desbordada en lágrimas revelando su verdad de los hechos, confesando además que era bisexual y que tomaba terapia por problemas de depresión y ansiedad, causando un gran revuelo.

Lastimosamente, esta situación ha sido usada en su contra para hacerle un daño emocional con toda la mala intención y conscientemente dentro de La Casa de los Famosos México por Adrián, el cual ha señalado que como psicólogo ha descifrado como meterse en la mente de los participantes y tratar de quebrarlos en ese punto. Ahora, después de la noche de eliminación del 25 de agosto, el presentador de Multimedios aseguró que volverá a usar esa carta contra Gala y le dirá muchas cosas sobre su madre que en un momento de confianza y vulnerabilidad ella confesó ante todos.

Es por ello que Crista, mediante un video en su cuenta de Instagram, reveló que después de ver que su hija sí regresó al reality show de Televisa y pensó que habían obtenido una gran victoria, se fue a dormir, pero que despertó enterándose de las terribles palabras de Marcelo, en donde dice al team 'Tierra' que buscará desestabilizarla con un posicionamiento, lo que la tiene temblando del coraje y no logra entender como pueden permitir tal violencia.

Crista señaló que ella en cuanto sepa que Marcelo salga del programa producido por Rosa María Noguerón, va a confrontarlo, declarando que no le tiene miedo aunque sea un "psicópata", pues se ha enfrentado en contra de gente que es peor que él, así que no va a detenerse y no se va a dejar intimidar. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que pongan un alto en contra de Adrián y ya hagan algo para que lo saquen o para que mínimo deje de hacer este tipo de cosas.

Fuente: Tribuna del Yaqui