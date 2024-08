Ricardo Peralta se posiciona detrás de Arath de la Torre y hace estallar al público

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente una semana, Ricardo Peralta se colocó en el centro del ojo del huracán, tras acusar a Arath de la Torre de ser homofóbico por criticar su atuendo en galas anteriores, así como también por no comprender el concepto de “persona no binaria”, hecho que provocó que la gente se molestara debido a que consideran que estaba trivializando la lucha de la comunidad LGBTQ+.

Dicha situación provocó que Ricardo Peralta perdiera más de 100 mil seguidores en poco menos de 12 horas, al grado en el que tuvieron que poner su perfil como privado, mientras todo esto pasaba. A ello se le sumó el hecho de que la agencia que lo representaba dejó entrever que estaban pensando en dejar de colaborar con él y, en cambio, dejaron que el conductor de Hoy se uniera a sus filas, cosa que anunciaron hace unos días.

Si bien, se supone que los concursantes de La Casa de los Famosos México no son conscientes de lo que ocurre en el exterior, la realidad es que la gala del pasado domingo 25 de agosto, el propio Ricardo Peralta se volvió a posicionar detrás de Arath de la Torre para retomar el tema de la semana pasada, aunque esta vez de una manera mucho más tranquila, puesto buscaba dejar en claro que tanto él como el conductor ya habrían limado asperezas.

“Holi, hoy vengo en agustín, o sea a gusto. Vengo más que nada a avisarle al público que esta semana ha sido armoniosa entre nosotros y también para expresar un poco más para expresar lo que no pude expresar la semana pasada. Creo que bueno, te quiero al decir que la semana pasada yo no te mencioné como una persona homofóbica, solamente me estaba presentando ante ti como lo que soy: Una persona no binaria y así. Sé que no hay tema con eso, pero yo solo quería que entendieras eso. Entiendo que esta parte es abrumadora y uno solito se empieza a poner nervioso y lo entiendo perfectamente.”

Asimismo, ‘La Loba’ detalló que, aunque en esta semana si se han registrado algunas bromas entre ellos, lo cierto es que no se trata de nada tan grave, como en la ocasión en la que Arath mencionó que el ganador de MasterChef Celebrity era un “adicto”, aunque hacía referencia a las bebidas embriagantes; finalmente, Ricardo enfatizó en que él y Wendy tienen una excelente relación, cosa que molestó a la gente, porque luego del conflicto de hace una semana, Guevara dejó en claro que no mantiene ningún tipo de vínculo con Peralta.

Ante toda esta situación, Arath también mostró su lado diplomático, en el que dejó en claro que nada de lo que se diga dentro del concurso de telerrealidad es personal y que siente un profundo respeto por todo lo relacionado a la comunidad LGBTQ+: “Pues no nada, estoy verdaderamente contento. Me dio mucho gusto que tu novio viniera a citar mi frase: en un mundo de nubes grises tu eres el arocíris y hazle caso a Arath’ y eso creo que me conmovió muchísimo, aquí nada es personal, yo simplemente respondí de acuerdo a la intensidad en la que fui en ese momento atacado, pero te respeto y siempre respetaré a la libertad y al amor.”

Fuentes: Tribuna