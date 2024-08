¿Salió del clóset? Tras beso con actriz, conductora de Televisa reaparece y da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de Televisa, que tiene más de una década actuando en telenovelas, de nueva cuenta apareció ante los medios de comunicación hablando acerca de sus preferencias sexuales, luego de que semanas atrás se ventilara su supuesta aventura con otra mujer. La también conductora impresionó a sus fans debido a que hasta se besó en la boca con una compañera artista.

Se trata de la guapísima mexicana Bárbara Islas, quien llegó a las filas de San Ángel desde el año 2011, cuando actuó en el exitoso melodrama Una familia con suerte. Actualmente participa en el programa Cuéntamelo YA! y ha realizado otras novelas como Amores Verdaderos, Mi marido tiene familia, Soltero con hijas, Fuego ardiente, Contigo Sí y la última fue Vivir de Amor, donde conoció a Gala Montes.

Hay que recordar que antes de que la actriz y cantante ingresara al reality La Casa de los Famosos México declaró que estaba saliendo en plan romántico con Bárbara, asegurando que mientras trabajaron juntas se dieron cuenta que tenían química y que podían ser más que amigas. Luego ambas grabaron un video de TikTok en el que hasta aparecen dándose un beso y bailando de una forma muy romántica.

Bárbara Islas desmintió romance con Gala Montes

Aunque Islas ya había desmentido ser lesbiana o tener un romance con Gala, este lunes 26 de agosto la conductora volvió a dar la cara a la prensa y respondió una vez más al rumor de sus preferencias sexuales. Saliendo de las instalaciones de Televisa San Ángel, el reportero Edén Dorantes abordó a Bárbara y esta se negaba a dar una entrevista, porque no quería "hablar mal de nadie" pero luego accedió a platicar un poco.

La originaria de Puebla volvió a ser cuestionada por su supuesto amorío con Montes, pero ella entendió que le estaban preguntando por la polémica de Mariana Echeverría en Cuéntamelo YA!: "No, yo la quiero mucho, la admiro mucho, no me gusta el hate, no me gusta la violencia, ahora todos juzgamos durísimos". Sobre si apoya a Gala por su participación en el reality, Islas apuntó: "Yo siempre voy a apoyar a la gente que quiero, que admiro, no tengo nada malo que decir". Y cuando siguió escuchando preguntas en relación a su supuesta novia, decidió marcharse, no sin antes aclarar que a ella no le afectan los chismes:

¿Saben qué? me tengo que ir de verdad, no se preocupen, soy una chica fuerte, voy a terapia", dijo Bárbara.

Fuente: Tribuna