Wendy Guevara rompe en llanto conmovida por Arath de la Torre: "Fue tan bajo, estoy atacada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ver el gran daño que le causaron a Arath de la Torre en el último posicionamiento dentro de La Casa de los Famosos México, el cual hizo que poco después sufriera un ataque de ansiedad, la reconocida influencer y actriz, Wendy Guevara, utilizó sus redes sociales para defenderlo, rompiendo en llanto conmovida por lo duro que fue ese momento para su amigo, declarando que lo que le hicieron "fue tan bajo" que ella está "atacada" por ello.

Las cosas al interior del reality de Televisa cada vez se pone más intenso y está causando una controversia terrible, debido al habitante Adrián Marcelo, que no ha jugado limpio desde que entró y ha hecho comentarios terribles que adulan a la violencia general y de género, burlándose de temas socialmente importantes y delicados, como los feminicidios y las enfermedades mentales. Ahora, con su posicionamiento contra Arath el domingo 25 de agosto no fue la excepción y dio otro golpe bajo.

Como una conversación normal, el presentador del programa Hoy le comentó un problema Fiscal que tuvo al polémico conductor de Multimedios y youtuber, el cual lo usó en su contra en el posicionamiento, afirmando que él no necesitaba ganar el reality show porque ganaba mucho dinero y se daba vida de lujos. Ante esta situación Arath fue contundente al declarar que sí tenía una gran carrera en el que gracias a Dios le había ido muy bien, pero que no era nadie para hablar de su economía cuando realmente no sabe nada y que no iba a mostrarle su estado de cuenta para aclararle cosas que no tiene por qué.

Desgraciadamente, en ese momento tan vulnerable, la producción les pasó en la sala de nominados videos de sus familiares, tanto a Arath como a Gala Montes, Mario Bezares y Sabine Moussier, en busca de darles ánimos, sin embargo, para de la Torre esto terminó por romperlo y comenzó a llorar desconsolado, señalando que no podía más que estaban jugando muy bajo con él, mientras que sus compañeros del team 'Mar' trataban de consolarlo y darle ánimo.

Una vez que regresó a la casa siendo salvado por el público y ver el apoyo de Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Bezares que vieron su mal momento, Guevara empleó su cuenta de Instagram para subir un video en el que aún está llorando y lucha para no romperse, afirmando que ella jamás pensó que se engancharía tanto en un programa, pero que verlo desde afuera es totalmente diferente a vivirlo, y siente que se están pasando con todos los ataques bajos que le están dando a Arath, con temas que no van a lo que es el juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui