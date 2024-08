Adiós Trío de Tres: Ricardo Peralta recupera Instagram pero pierde a Jair y a Daniel Valle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tremenda funa por parte de todo México en redes sociales, Ricardo Peralta recibirá un golpe menos, pues su equipo logró recuperar su cuenta de Instagram, que fue eliminada ante las miles de denuncias del público. Lamentablemente, parece que perdió amistades y va a tener que decirle adiós al Trío de Tres, grupo que creó al lado de Jair Sánchez y Daniel Valle, pues los influencer han dejado de seguirlo.

Igual que Mariana Echeverría, Ricardo es la celebridad que más ha decepcionado al público por sus actitudes dentro de La Casa de los Famosos México, especialmente por usar la bandera de la homofobia en una situación que no estaba ni cerca de serlo, de la que además inventó algo que no pasó. Por esta situación perdió cerca de cien mil seguidores seguidores en solo 24 horas, lo cual no continuó porque le reportaron la cuenta y al final lograron tumbarla.

Su equipo de publirrelacionistas y su novio, Carlos Portocarrero, al que llama cariñosamente Charly, rápidamente le crearon una cuenta nueva para seguir con su apoyo en redes sociales, en lo que lograban recuperar la que había sido eliminada por las denuncias de que se haría pasar por Wendy Guevara. Ahora, tras una semana de este turbulento hecho, finalmente lograron recuperar la mencionada cuenta del influencer, pero con una desagradable sorpresa.

Esto pues según la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, de La Tía Sandra, reveló que Daniel y Jair, con los cuales formó el equipo de Trío de Tres, con los cuales viajaba y salía de fiesta, además de generar contenido original y divertido, mismo que lo hacía favorito a ser el ganador de dicho reality show de Televisa, pensando que ese carisma en su canal de Pepe y Teo y ahora con lo de los influencers, haría más divertida la casa.

Ahora, con las actitudes ya mencionadas, en el que pese a que usa en los posicionamientos esta carta de homofobia, le aplaude y se ríe de los chistes misóginos, homofóbicos y transgéneros que hace Adrián Marcelo, que además alienta dándole más ideas. Hasta el momento los dos influencers mencionados no se han pronunciado con respecto a la decisión de dejar de seguir al antiguo ganador de MasterChef Celebrity.

Fuente: Tribuna del Yaqui