Arath de la Torre saldría de 'La Casa de los Famosos'; demandaría a Televisa y a Adrián

Ciudad de México.- Las cosas podrían dar un giro muy dramático dentro de La Casa de los Famosos México, debido a que surgió el rumor de que Arath de la Torre además de estar triste y sacado de onda, también estaría furioso, por lo cual pediría su salida del reality show, para así poder interponer una demanda a la producción de Televisa y al propio Adrián Marcelo, por todo lo sucedido en el posicionamiento del domingo 24 de agosto.

Cada día las tensiones dentro del programa se elevan y los fans se indignan con cada declaración que hacen los del team Tierra, ya que no solamente son maliciosos y hacen bullying, sino que incurren en violencia de género, difamaciones y daño moral, como lo sucedido en el posicionamiento entre Adrián y Arath, en el que el presentador de Multimedios le recordó al conductor del programa Hoy problemas fiscales que él mismo confesó y dijo que fue a causa de que se metió en la política y dos presidentes se le fueron encima, molestos por sus declaraciones.

Como se pudo ver en televisión nacional, De la Torre quedó muy afectado al haber sido un pasaje muy doloroso de su vida, así que tuvo una crisis de ansiedad y Gala Montes y Mario Bezares tuvieron que contenerlo para que no pidiera su salida. Desgraciadamente se cree que el también actor sigue afectado por todo y más porque al parecer habría pedido a la producción una amonestación ya que en las reglas no estaría permitido tocar temas del exterior, pero que se lo negaron, así que buscaría salir.

Arath anda bien enojado con producción, justo también acaba de decir que ya no le importan las reglas y que algo pasaría, lo que me hace llegar a la conclusión de que se va. Realmente no quiero que se vaya, pero si es por salud mental y para que vean que no se va a solapar a la producción aquí estaremos para apoyar", es una de las teorías que circula en las redes.

Por su parte, Susy Lu, en una entrevista aseguró que sí ha visto todos los rumores, pero que en realidad no sabe nada con certeza, solo que se despertó con una gran cantidad de mensajes cuestionando si era verdad: "Tenía mil mensajes y pues sí me asustó, estaba viendo eso, que había la posibilidad de que Arath se fuera y la verdad no sé, a mí no me han dicho nada, me imagino que yo ya sabría, cuando menos se me avisaría".

Afortunadamente, en medio de estos dimes y diretes, el propio Arath la mañana de este martes 27 de agosto habló ante las cámaras de la cocina de la casa para revelar que no se va, que le dieron noticias que lo tienen feliz, que le aclararon algo y tiene mucho qué dar todavía en el juego por lo que iba a seguir en competencia demostrando de lo que estaba hecho y dar el ejemplo de que no hay que dejarse vencer y seguirá hasta que el público decida:

Se vienen tiempos difíciles, pero estoy preparado, hay muchas cosas que se aclararon el día de ayer, para mí, dentro de este concurso y creo que puedo jugar más todavía, así que esperen muchas cosas de mí. Buen día".

Pero, quién seguiría muy preocupado por lo que pueda pasar es Adrián Marcelo, ya que en una conversación con su equipo ya externó que esta situación lo haga ver como un villano y que hizo algo terrible cuando no era así, al menos en su punto de vista: Toda la banda va a pensar que se fue porque yo jugué bajo y yo no jugué bajo". Finalmente, hizo un llamado a uno de sus abogados para que lo cuide de si pueda haber una demanda en su contra por difamación.

Mi mejor amigo es un gran abogado, ¿puede venir algo hermano?, te recomiendo mi buen Lalo, que cheques muy bien mi posicionamiento el domingo frente a Arath de la Torre, si hay un grupo de abogados y chécate si hay algún tipo de difamación en mi posicionamiento, habría que investigar", declaró Adrián.

Fuente: Tribuna del Yaqui