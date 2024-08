"Así caí en los brazos de mi ex": Usuarias empatizan con Gala por haber besado a Agustín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gala Montes y Agustín Fernández se volvieron tendencia en redes sociales. Una escena apasionada que vivieron en la suite privada dentro de La Casa de los Famosos hizo que varias espectadoras empatizaran con la actriz, a quien dijeron entender por 'caer' en los brazos de un hombre que, a todas luces, no es el mejor partido. Desde el inicio, esta inesperada atracción entre personajes ha fomentado críticas tanto fuera como dentro del concurso.

Desde la primera semana, Montes ha cedido 'a los encantos' físicos de su compañero. Pese a que ambos son contrincantes y a que varios 'carritos' le han advertido a la estrella que tiene que alejarse de él, la integrante de 'Mar' ha hecho caso omiso a cada uno de estos mensajes. Si bien al inicio argumentó que el coqueteo formaba parte de una estrategia para provocarle celos a Gomita, el pasado domingo admitió que no es así.

En determinado punto el amigo de Nicola Porcella y Wendy Guevara comenzó a sentirse 'usado' por Gala, por lo cual se posicionó detrás de ella en la pasada Gala de Eliminación. Esta suposición fue rápidamente descartada por la mexicana, quien le aseguró que el flirteo no tenía intenciones ocultas y que el gusto hacia él era real. A pocos días de esta confesión, Gala le probó a Agustín que lo que dijo era verdad.

Por la noche de ayer, Montes besó al tiktoker. El emocionante momento fue cortado por la producción que cambió de encuadre al instante, dejando al público con la duda de lo que sucedió después entre ellos. Si bien esta breve escena pudo haber desatado temor ante la posibilidad de que Gala, cegada por amor, decida traicionar a su equipo, los internautas decidieron apoyarla. Concordaron en que no tenían nada que reprocharle, pues todas las mujeres en alguna ocasión han cometido los mismos errores que Montes.

"Todas hemos sido Galita cediendo ante un hombre que no es bueno para nosotras". "La carne es débil pero más Gala que terminó bien abrazada del Agustín". "No la culpo, así caía yo ante los brazos de mi ex". "Al final ni cómo reclamarle si medio México ha hecho la misma tontería", son algunos comentarios que se pueden leer en redes y que le dan la razón a la actriz.

Fuente: Tribuna Sonora