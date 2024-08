¿Confirma romance? Cecilia Galliano llega a 'Hoy' y da importante noticia sobre Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas los nombres de Cecilia Galliano y Gabriel Soto no han dejado de estar en tendencia en todos los medios de comunicación y redes sociales, debido a que han seguido aumentando los rumores de que hay un romance entre ellos. La mañana de este martes 27 de agosto, la conductora argentina apareció en el programa Hoy y confirmó una contundente noticia que la relaciona al galán mexicano.

Resulta que la exesposa de Sebastián Rulli externó su deseo de tomar acciones legales contra los paparazzi que la han perseguido hasta su casa, luego de especularse que ella y Gabriel estarían durmiendo juntos, tras confirmarse que él e Irina Baeva terminaron su compromiso matrimonial. Hay que recordar que anteriormente la argentina y el mexicano confesaron que ellos mismos decidieron crear estas especulaciones sobre su vida amorosa para promocionar la obra El Precio de la Fama.

No obstante, Ceci ahora asegura que los chismes han ido más allá y siente que los amantes de la lente han traspasado los límites de su privacidad. "La última vez ya se pasaron una línea, que ya pasa a ser un delito", externó visiblemente ante las cámaras del programa Hoy. Y al igual que Soto, la argentina piensa tomar acciones legales: "El exponer a mis hijos no está padre, estamos hablando y viendo con abogados, porque no, una cosa es que tú hagas el chisme, y yo te lo agarro, y entiendo, y está todo bien".

Otra cosa es que tú me persigas, me sigas, me acoses y muestran cómo llegar a mi casa, porque ahí están mis hijos. Eso no se vale y yo no soy una mujer o un artista que estoy en contra de la prensa. Entonces todo tiene un límite y para mí ese fue", agregó.

Gabriel y Cecilia Galliano niegan ser pareja

La también actriz y modelo de 42 años además expresó su descontento ante los señalamientos insistentes de su presunto amorío con Gabriel, a pesar de que ambos ya aclararon que su único vínculo es el amistoso. "Está bien. O sea, si usted quiere que seamos novios, somos novios, ¿qué te digo?, no, yo creo que va a salir mucho tiempo más y como siempre lo digo, me van a ver muchas veces más".

Asimismo, Cecilia aseguró que no piensa responder a otra pregunta que la relacione con Gabriel: "Decidí no hablar más del tema, aunque parezca a lo mejor grosera, entonces aquí se termina la nota, o sea, aquí se termina su chisme, y aquí se termina y digan y hagan lo que quieran", puntualizó. Cabe resaltar que horas atrás el actor de novelas como Mi Camino es Amarte también declaró públicamente que está considerando denunciar a los paparazzis que lo han perseguido en su intento de demostrar que Galliano y él sí son pareja en la vida real, pues más que su integridad, teme por la seguridad de sus hijas y los descendientes de su colega y gran amiga.

Fuente: Tribuna