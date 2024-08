La espera terminó: Oasis soluciona sus diferencias y anuncian gira para 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Estamos frente a uno de los momentos más esperados en la industria musical. Muchos creían que la reconciliación entre los hermanos Gallagher era imposible, pero los deseos más profundos de sus fans fueron escuchados y por fin, después de 15 años, han sido cumplidos. Se trata del reencuentro de la banda británica Oasis que marcó a varias generaciones con canciones icónicas como Wonderwall, Don't Look Back in Anger y Champagne Supernova.

Liam y Noel Gallagher dejaron atrás sus diferencias y acordaron volver a los escenarios, donde ofrecerán una gira monumental en 2025. Como era de esperarse, esta noticia generó reacciones bañadas de entusiasmo y nostalgia entre los más fieles seguidores de esta banda marcada por una fuerte disputa que llevó a su disolución en 2009.

El inesperado anuncio llegó a través de las redes sociales oficiales de la banda y después fue confirmado durante una conferencia de prensa en Londres. Noel Gallagher comentó: "Las estrellas se han alineado. Finalmente ha llegado el momento". Mientras que Liam añadió: "Es el momento adecuado. Hemos pasado por muchas cosas, pero la música siempre nos ha mantenido unidos. Estamos listos para volver y ofrecer a nuestros fans lo que han estado esperando".

El reencuentro no fue cosa sencilla, para solucionar los conflictos ambos tuvieron que enfrentar varios desafíos. Además, la paz no llegó de forma repentina, sino que fue "una toma de conciencia gradual". De acuerdo con el intérprete de Easy Now, el maduro a tal grado de darse cuenta de que lo que realmente importa es la música. Esta opinión fue secundada por Liam, quien tras una larga reflexión concluyó que además de ser hermanos, "la música siempre ha sido nuestra conexión más fuerte, y es hora de retomar lo que amamos".

La gira lleva por nombre OASIS LIVE 25 y arrancará el próximo 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, Gales. Pasará por ciudades europeas como Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Se espera que la banda anuncie más fechas en otros países en los próximos meses. Los boletos estarán disponibles el próximo mes y se anticipa que se agotarán rápidamente debido a la alta demanda.

