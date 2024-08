¿Lo asesinaron? Juan Gabriel sabría de su muerte días antes; filtran escalofriante secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la víspera del octavo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, la que fue su manager y una de sus mejores amigas, Silvia Urquidi, recientemente brindó una entrevista en la que aseguró que el cantante ya sabría que moriría desde días antes, pues ya sospechaba que alguien quería acabar con su vida y él mismo lo dijo al parecer, por lo que filtró el escalofriante secreto de que en realidad no fue encontrado sin vida, sino que habría sido asesinado.

La muerte no siempre, aunque sea lo único seguro en la vida, hay momentos que aparece sin dar aviso, y ese fue el caso de Alberto Aguilera, nombre real de Juan Gabriel, quién el 28 de agosto del 2016 vistió al mundo entero de luto por su inesperado deceso. Aunque ya está a solo unas horas de cumplir ocho años fuera de este mundo, su nombre sigue siendo tema de conversación, especialmente por escándalos familiares, ya que existe una demanda por temas de algunas de sus propiedades.

Como se sabe, el abogado Guillarmo Pous, y el hijo del cantante, Iván Aguilera, tiene una demanda contra Silvia por presuntamente haberse quedado ilegalmente con unas propiedades de la difunta estrella, tema que a Urquidi no le importa. En una entrevista con TV Notas afirma que no tiene interés en hablar de la demanda, pues está segura que los que cometen un delito son el joven y el abogado, destacando que a ella le interesa más el que se hable de la verdad del deceso de su amigo: "Lo importante es por qué a nadie le ha interesado cómo murió Juan Gabriel".

Juan Gabriel. Internet

Según la productora de Televisa, el querido intérprete de temas como Amor Eterno, declaró que ella tiene mucha información que demostraría que la muerte de este sería un asesinato, asegurando que tiene una USB del psiquiatra doctor Gómez, presunto mejor amigo del cantante de Los Ángeles: "Él estuvo dos días antes de su muerte y escuchó una fuerte discusión entre 'El Divo' e Iván. Alberto le dijo al doctor: '¡Me quieren matar!' Le confesó que lo estaban explotando".

Ante este hecho, Silvia mencionó que el intérprete de temas como Así Fue ya tenía tiempo enfermo, pero que su hijo lo seguía obligando a trabajar, aún cuando él ya no podía, por lo que supuestamente su amigo doctor habría hecho declaraciones al respecto en la Fiscalía General de Justicia y existiría una carpeta de investigación por "anomalías de su muerte". Por otra parte, declaró que desde tres días antes de su muerte ocurrieron cosas que hacen sospechar que lo mataron.

3 días antes de fallecer, Juan Gabriel sufrió un desmayo caminando en la playa. Su chofer lo encontró tirado. Aunque a él no le gustaran los médicos porque era naturista, Iván lo debió llevar a un hospital y no lo hizo. Cuando Juan Gabriel falleció, el doctor llegó de inmediato y dijo que la mucama de Santa Mónica le había comentado que, en el baño en donde murió, las paredes estaban salpicadas de sangre", aseguró Urquidi.

Juan Gabriel y Silvia Urquidi. TV Notas

Finalmente, la exmanager del intérprete de temas como Abrázame Muy Fuerte, aseguró que en la supuesta llamada que hicieron al 911, Gilberto Andrade (mánager), Sonia y Efraín (asistentes), alguien les pide que cuelgue, como para que no ayuden al 'Divo de Juárez', pero que de igual forma fueron paramédicos a asistirlo. Finalmente, aseguró que otro dato sospechoso es que el doctor Gómez descubrió que no siguieron la última voluntad de Juan Gabriel y lo llevaron "a otro crematorio del que habían dicho. Ese lugar ya no existe".

En un país donde se supone que no existe la corrupción se dio todo esto. Movieron mucho dinero. No sabemos en dónde están las cenizas de Juan Gabriel. Iván agarraba las supuestas cenizas con frialdad en Bellas Artes, porque sabía que no eran las de su padre", concluyó.

Hijo de Juan Gabriel con sus cenizas. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui