¡Lo odia! Sabine Moussier amenaza a Adrián Marcelo y planea hacer esto al final de 'LCDLF México'

Ciudad de México.- La famosa actriz Sabine Moussier continúa acaparándose de la atención de los fans de La Casa de los Famosos México, y es que a pesar de que el pasado domingo fue eliminada del reality, en las últimas horas ha hecho fuertes declaraciones al respecto de lo que vivió dentro del proyecto. Recientemente, la villana de Televisa hizo una fuerte amenaza en contra del conductor regiomontano Adrián Marcelo.

Sí, la intérprete de novelas como Abismo de Pasión y El Privilegio de Amar cambió de bando y ahora asegura estar arrepentida de haberle dado su amistad al líder del cuarto Tierra. Sí, aunque hasta el pasado domingo 25 de agosto Sabine apoyaba todo lo que hacía Adrián, ahora que está fuera de 'La Casa' ha decidido darle la espalda a su compañero e incluso le lanzó una fuerte advertencia a través de las cámaras.

Este martes la guapísima actriz de 58 años apareció hablando en exclusiva con Pablo Chagra y con Shanik Berman acerca de su estadía dentro del reality y juntos recordaron algunos momentos que vivió. Entre ellos estaba la vez que Sabine le dio una bofetada a Adrián y esta aseguró que se arrepintió de no haberlo golpeado más fuerte: "Lograste que esta casa fuera un asco, un cochinero", mencionó la intérprete molesta.

Acto seguido, Moussier confesó que si no existiera un contrato de por medio, le metería una cachetada a Adrián en cuanto ponga un pie fuera de la casa: "Voy a esperarme a que se termine todo esto, esperaré a que se acabe mi contrato y algún día te voy a ver en la calle y no te voy a dar un beso, si no una cachetada de la que te vas a acordar", mencionó la también exintegrante del reality Divina Comida de Max.

Asimismo, Sabine lamentó haberse hecho llamar amiga de Adrián e incluso lo reconoció por ser un "gran actor", ya que le recordaron una plática en la que él rompe en llanto luego de escuchar su discurso: "Qué vergüenza haber dicho que era un honor coonocerte, qué dolor haberte dado un espacio en mi corazón".

Finalmente, la mexicana-alemana señaló que no tema a que los millones de seguidores del regiomontano se le vayan encima por sus declaraciones: "Qué feo que por ganar un lugar o un dinero que se supone que vas a compartir y ojalá si ganas lo hagas... gracias a tu basura y a tu falsedad con todos los seguidores que tengas, no me importa", finalizó Sabine Moussier.

Fuente: Tribuna