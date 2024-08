Luto en la TV: Gustavo Adolfo Infante sufre dura muerte por trágica enfermedad; se despide en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien es uno de los más reconocidos en la televisión mexicana, sufre dura muerte y abre su corazón para contar en vivo cómo vivió el duelo. Se trata de Gustavo Adolfo Infante, quien vistió de luto el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión ya que se sinceró sobre cómo fue la desgarradora pérdida de su padre, quien murió a causa de una enfermedad silenciosa que revelaron en el programa, asegurando que fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

Durante la sección Línea de Vida en el matutino, Infante contó acerca de uno de los momentos más dolorosos que ha enfrentado: la muerte de su padre. El periodista de espectáculos apenas tenía 21 años de edad e iba iniciando su carrera cuando sufrió esta dura pérdida, la cual lo marcó de por vida. El presentador, nacido en la CDMX, se crió en un domicilio ubicado en la colonia Roma. Durante la charla, Gustavo manifestó que tuvo una infancia muy feliz y guarda lindos recuerdos.

Su padre se llamaba Juan Infante y era un hombre "dedicado al periodismo y a la publicidad", a quien describe como amoroso pero también alguien disciplinado y muy firme. "Mi papá llegó a trabajar en muchos periódicos y yo lo acompañaba de niño (...) fue mi primer impulsor para que fuera periodista y la primera persona que también me dijo: 'no hagas esto porque te morirás de hambre con esto, mejor sé arquitecto o doctor o abogado', pero uno es terco", contó, mientras sostenía que su relación con él siempre fue muy buena.

Al recordar cómo ocurrió su fallecimiento, el conductor expresó que fue diagnosticado con una trágica enfermedad que le arrebató la vida en apenas unos meses: "Acababa de ser el terremoto del '85 y mi papá tenía un dolor que no se le quitaba. Logramos que se internara y fue un 5 de enero de 1986 cuando a las 6 de la tarde, nunca lo voy a olvidar, entra el doctor y dice: 'tengo dos noticias, una buena y una mala'. La mala es que tiene cáncer de páncreas y la buena es que tiene una vida de año y medio si empezamos tratamiento hoy (...) Duró 6 meses 5 días exactamente", recordó.

La devastadora noticia dejó al conductor "Venía llore y llore. Llegamos y le digo: 'mamá, ¿qué vamos a hacer?' y me dice: 'lo que siempre hemos hecho Gustavo, luchar. Y ahí empezó la lucha por la supervivencia de mi papá, misma que ganó el cáncer", dijo. "Mi mamá llega y me dice: 'Creo que tu papá ya se murió, me levanto y le digo: 'papá, papá'. Le hago así (le toma el rostro) y vuelve sangre. Y le digo: 'Sí mamá, ya se murió'", contó. Fue ahí donde ocurrió algo desgarrador.

El conductor presenció algo que lo dejó helado, pues tuvo que anunciar a todos que su padre había perdido la vida. "Empiezo a llorar y mi papá sonríe. Estaba muerto, era de esos mortus rictus, no sé cómo se diga, que sonrió y mi mamá me dice: 'Gustavo deja de llorar, avisa que tu papá se murió y arregla'".

Ya de regreso en el foro, el presentador de espectáculos compartió que le hubiera gustado que su padre estuviera presente para vivir junto a él los cambios del periodismo mexicano. Finalmente, su compañera Paulina Mercado le preguntó si su padre viviera hoy qué le diría, a lo que él respondió contundente. "Le diría primero gracias por todas las enseñanzas, por la ética inamovible, por ese carácter a prueba de todo y por permitirme aprender de ti", concluyó mientras sus compañeros aplaudían.

Fuente: Tribuna