"Me rompió el corazón": Luis Enrique Guzmán se sincera sobre la mentira de Mayela Laguna

Ciudad de México.- En medio de disputas y pruebas de ADN, Luis Enrique Guzmán decidió hablar ante la prensa sobre su vida personal y detalló cómo se ha sentido tras los exámenes para verificar o desmentir que es el padre del hijo de su expareja Mayela Laguna, después de pasar más de un año seguro de que el niño no lleva su sangre. Hasta el momento, todo permanece en incógnita, hasta que se demuestre lo contrario.

Reconoció que siente mucho cariño por el menor de edad, pero culpó a Mayela por haber manejado mal la situación. Sobre cómo surgieron las dudas acerca de su paternidad, el hermano de la cantante Alejandra Guzmán explicó que fue a partir de un comentario que ella hizo en medio de una pelea. Su historia comenzó en 2012 y después ella quedó embarazada. Para ese momento, Laguna estaba enterada de sus deseos por convertirse en padre, sin embargo, durante una discusión ella le aseguró que el bebé que esperaba no era de él.

Esta persona se embarazó. Después me buscó y así inició el rollo. Sabía que yo tenía ganas de tener un bebé. Un día estábamos discutiendo de que yo tenía que pagar esto y aquello y me dijo: ‘Haz lo que quieras, al fin que no es tu hijo'".