Sabine Moussier explica por qué llamó 'prostitut*s' a Gala Montes y a Briggitte Bozzo

Ciudad de México.- A dos días de ser eliminada de La Casa de los Famosos, Sabine Moussier ya se enteró de lo que realmente pasaba al interior del concurso. Descubrió, entre otras cosas, que sus compañeros hablaban pestes de ella a sus espaldas y que 'Mar' es el equipo favorito del público. En esta serie de develaciones, también ha habido confrontaciones. Sobre todo, por los insultos que profirió en contra de las más pequeñas de la vivienda, Gala Montes y Briggitte Bozzo.

El programa Cuéntamelo Ya! se ha caracterizado por ser directo y mordaz hacia las celebridades. Siguiendo sus pasos, la emisión Todo para la Mujer cuestionó a la actriz del porqué las ofensas hacia las actrices más jóvenes. Por si te hace falta contexto, te contamos que la villana de telenovelas aseveró que tanto el par de estrellas provenía de una "escuelita de prostit*tas". Este comentario molestó no sólo al público, sino también a la madre de Gala, quien la retó a encararla y sostener sus palabras una vez que estuviera fuera del juego.

Lejos de justificarse, como lo han hecho otros competidores, Sabine asumió la responsabilidad y brindó una explicación más detallada de lo que la llevó a dar este mensaje tan desatinado. Todo comenzó porque "las tres niñas" del cuarto 'Mar' le prometieron al público hacer topless a cambio de conseguir votos para salvarse. Esta idea no se concuerda con los valores de Sabine, por lo cual le pareció "inmoral".

Eso no fue en contra de Gala. Quiero decir que estaba en mi cuarto y, en cuanto oí que Arath le comentó a Mario que las tres niñas le habían dicho que si votaban por ellas se iban a quedar en tetas, algo así dijo, y que un par de tetas jalaban más que un par de carretas, a mí me pareció totalmente inmoral".

Ahondó en su argumento al decir que el reality show tiene un alcance tan amplio, que incluso puede ser visto por menores de edad. Por ello, para Moussier este tipo de contenido no era adecuado. Incluso después se acercó a Karime Pindter para felicitarla por no haber dado un espectáculo fuera de luego al exponerse "en cueros".

Sí dije escuela de 'prostitut*s' porque me pareció bajísimo. Después hablé con Karime y le dije que qué bueno que no se quedaron en cueros, porque me hubiera parecido muy bajo".