Sabine Moussier llora en 'Cuéntamelo Ya!' al exhibir su terrible actitud: "Lo siento"

Ciudad de México.- Después de que le abrieran los ojos a muchas cosas de lo que pasó dentro de La Casa de los Famosos México, como el hecho de que en videos recopilados exhibieron su terrible actitud con las personas menos indicadas, la reconocida villana de novelas, Sabine Moussier, no pudo contenerse y lloro abatida al ver toda la realidad de dicho reality show, por lo cual terminó por decir un "lo siento" a ciertos actos.

Todos y cada uno del team 'Tierra' van a vivir un duro golpe de realidad cuando salgan del programa de Televisa, debido a que sus actitudes al interior han sido tachadas de "deplorables" por los espectadores. La semana pasada, Mariana Echeverría se llevó golpes muy fuertes y humillantes que al final la hicieron desistir de dar más entrevistas, y ahora fue el turno de Sabine, que aunque fueron muy calmadas con ella, terminó por llorar.

Esto pues mostraron que Karime Pindter, Arath de la Torre y todo el team 'Mar' sí la querían dentro de su equipo y todos señalaron que la respaldarían con cariño genuino, por lo que Moussier declaró que siente muchas cosas de ver esas palabras tan lindas, pues no se imaginó que fuera así y su corazón siempre estuvo dividido: "Cuando me dijeron de irme para allá, que me dijo Karime y me dijo Arath... la verdad es que fueron súper lindos y yo no la estaba pasando bien para nada en tierra y cuando me dijeron... yo decía 'es que yo quiero mucho a gente de acá y gente de allá".

Tras esto, la actriz de melodramas como La Madrastra declaró que al final se piensa que solo es un juego, pero que no es así, porque sí hay un tema psicológico que a veces juega en contra: "Es que esto está afectando peor que la guerra porque en la guerra sabes que vas este contra este y al derecho y no te imaginas todo lo que hay detrás y yo por tratar de ser leal... pues me llevé una sorpresa muy grande", refiriéndose a todo lo malo que han mostrado del team 'Tierra'.

Pero, después de ver todo lo malo que hizo por seguir el juego a Adrián Marcelo y exhibir las pésimas declaraciones en contra de Gala Montes y Briggitte Bozzo, esta afirmó que lamentaba lo de la joven actriz, pero en cuestión de Montes y lo demás, fue porque escuchó una conversación que para ella fue completamente denigrante y que la llevó a actuar de esa manera y pensar que están vendiendo su cuerpo para ganar.

Según Moussier, el famoso presentador del programa Hoy al hablar con Mario Bezares, estos aseguraron que todas las chicas habían prometido andar todo el día mostrando su cuerpo como Dios las trajo al mundo: "Escuché que Arath le decía a Mayito que se iban a poner en tetas todo el día si las salvaban y que un par de tetas jalaban más que un par de carretas... me pareció un insulto y no me pareció moral". De igual forma, agregó que para ella esos métodos es venderse y las mujeres "no deberían de denigrarse de esa manera" y menos por ganar un "juego".

Finalmente, aseguró que los insultos que escuchó en su contra la hicieron sentirse atacada y le afectaron mucho emocionalmente, como que era una "momia" o "pinc... loca": Sé que es televisión pero sí saca lo peor de ti y yo si voy a seguir defendiendo siempre que la mujer vale no solo por su cuerpo, no solo por su nada y claro que me indigné... se metieron mucho conmigo. Yo si le dije a la jefa 'sácame porque me estoy desmoronando porque de esta ya no me levanto'".

Fuente: Tribuna del Yaqui