Sale del clóset: Tras 'amorío gay', galán de Televisa se confiesa sobre nueva pareja y filtran FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, cuya vida personal ha sido protagonista de varios escándalos acerca de su orientación sexual en los últimos años, responde a rumores acerca de un posible nuevo romance. Se trata de David Zepeda, quien luego de iniciar su carrera en TV Azteca ha protagonizado exitosos melodramas de Televisa como Abismo de pasión, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte, Vencer la ausencia y Pienso en ti.

Como se recordará, el sonorense ha desatado rumores de que sería gay o bisexual desde hace años. En el 2020, enfrentó un duro escándalo luego de la muerte del estilista Daniel Urquiza, pues aseguraron que ambos eran pareja. En ese entonces, fue el propio actor quien reaccionó a los rumores, 'saliendo del clóset' como heterosexual, pues aseguró que le gustaban las mujeres. "No me pudieron levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver", sostuvo entonces.

David Zepeda

Después de confirmar su ruptura de su última pareja pública, la actriz de origen sirio Lina Radwan, en el 2022 tras más de una década juntos, Zepeda lleva varios años soltero. Y ahora que protagoniza la puesta en escena Perfume de Gardenia junto a Aracely Arámbula, el público no ha podido evitar pensar que ambos podrían tener un romance. Y es que la química arriba y fuera del escenario ha sido bastante notoria. Después de protagonizar tremendos besos con la actriz en la alfombra roja, fotos que rompieron el Internet, David rompió el silencio.

Aracely Arámbula y David Zepeda

En entrevista para el matutino Hoy Día, transmitido por Telemundo, el histrión fue cuestionado acerca de una posible relación con la expareja de Luis Miguel. Al preguntarle si tiene algún interés en Aracely Arámbula, el actor fue tajante. Aunque fue contundente con su respuesta, el actor al parecer dejó la puerta abierta a un posible romance en el futuro: "Pues nunca deja uno las posibilidades de nada. Uno siempre deja que la vida lo vaya sorprendiendo", dijo.

Y continuó elogiando a la actriz originaria de Chihuahua: "Disfrutando en esta ocasión de este gran proyecto y disfrutándolo con Aracely quien siempre está con una gran actitud, con la mejor energía". Aunque confesó que no tienen una relación, aseguró que se tienen mucho cariño y son grandes compañeros: "Nos tenemos un gran cariño. Dejo que las cosas fluyan, hay una buena energía y bonita química. Tenemos un compromiso muy grande, la pasamos bien bonito y hay un gran respeto evidentemente".

Aracely Arámbula y David Zepeda

Finalmente, el actor de 50 años continuó con los elogios para la artista, asegurando que 'La Chule' es una gran mujer, pero por ahora quiere dejar que todo fluya: "Es una mujer con muchísimas cualidades, es una estrella y lo disfruto como tal. Dejo que todo vaya fluyendo. No hay ataduras, ella es una mujer que también disfruta mucho de ese espacio entonces... es muy bonito todo", finalizó el histrión.

Fuente: Tribuna