VIDEO: Yeri Mua se enfrenta a dos hombres en pelea callejera; casi llegan a los golpes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas que ha comenzado a viralizarse un video en redes sociales en el que aparece Yeri Mua tratando de hacer uso de sus 'dotes' de conciliadora, pues la joven influencer decide enfrentarse a dos hombres que están teniendo una intensa pelea callejera por el espacio de un estacionamientos, lo cual estaba escalando bastante y los involucrados casi llegan a los golpes frente a la famosa cantante.

Yeri Cruz Varela, que es principalmente conocido como Yeri Mua, es una mujer que siempre está en medio del escándalo, ya sea por algo que se dijo en su contra o por declaraciones polémicas que ella misma dio en redes sociales, por lo cual no a todos les sorprende cuando su nombre aparece en un escándalo o una polémica nueva. Como sucedió en esta ocasión que apareció en medio de una intensa pelea callejera.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la reconocida influencer y cantante compartió un video en el que dice que iba sola caminando por las calles de la Ciudad de México, cuando de la nada se topó con una fuerte discusión entre un hombre y un grupo de motociclistas. Según lo que se puede ver en el material audiovisual, los sujetos estaban discutiendo por el tema de un estacionamiento por la calle por la que transitaba la joven.

La intérprete de temas como Chupón, grabó el momento en el que se muestra impactada y como es que están discutiendo principalmente dos hombres, mientras que otros apoyan al de morado, que es el que defiende el puesto de sus motocicletas. Pero, al ver que casi llegan a los golpes, Yeri se acerca y ya empieza a hablar y pedir saber que pasa, a lo que estos se quejan precisamente por el espacio de estacionamiento, a lo que ella señala que los motociclistas tienen razón y el señor que llegó en su auto después, debe de respetarlos.

Ante este hecho, Mua demostró que no logró apaciguar las aguas como esperaba, debido a que siguieron con su pelea. Afortunadamente la celebridad se encuentra en perfecto estado y las cosas no pasaron a mayores, pero en X, anteriormente conocido como Twitter, se la están comiendo a criticas, afirmando que todo se ve super falso, a lo que ella no se ha pronunciado hasta el momento: "Ay amigas, yo no sé si es actuado pero me dio risa", "La amo, súper actuado pero la amo" y "Órale… que bueno que hace lives porque para actriz y cantante no la da".

Fuente: Tribuna del Yaqui