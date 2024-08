Adiós TV Azteca: Tras duro regaño de Pati Chapoy, Pedro Sola deja el elenco de 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Pedro Sola ha estado en todos los medios de comunicación debido a que los internautas han asegurado que el famoso conductor recibió un mal trato de parte de Pati Chapoy, en plena transmisión del programa Ventaneando. Asimismo, llamó mucho la atención que un día después de que sucediera esto, el llamado 'Tío Peter' abandonó esta emisión de espectáculos.

De acuerdo con información retomada por medios como Milenio, en la transmisión de ayer martes 27 de agosto, Pedro recibió un fuerte regaño de parte de su jefa en TV Azteca, al punto de que el famoso hizo varias caras y gestos al aire. Todo ocurrió luego de que el también DJ y youtuber se quejara porque Alex Fernández, hijo del 'Potrillo', solo recordó el nombre de Pati cuando se despidió de una entrevista que le hacían.

No se acordó de nuestros nombres", expresó Pedrito.

Inmediatamente después, Chapoy mencionó que era irrelevante su comentario, dejando mudo a Sola: "No importa", dijo la periodista. Por su parte Mónica Castañeda no pudo contener la risa al ver este momento, mientras que Pedro hacía gesto de 'niño regañado' y no volvió a decir una palabra. Esta situación de tensión no fue bien recibida por la audiencia, y varios televidentes aseguraron que no es la primera vez que Pati humillaría a Pedro al aire.

Pedro Sola abandona Ventaneando

Solo un día después de que sucediera el presunto 'regaño' a Pedro, el conductor no se presentó a trabajar al foro de Ventaneando, lo que ocasionó dudas en todos sus seguidores, ya que muchos llegaron a pensar que podría haber recibido una sanción por 'desafiar' a su jefa. Sin embargo, la propia Pati Chapoy aclaró que en realidad el conductor de 77 años no se encontraba en el programa porque le dieron el día libre.

Daniel Bisogno empezó el tema diciendo que era momento de enviar una felicitación a los adultos mayores porque este 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo: "Queremos celebrar y mandar un abrazo a los adultos mayores". Y si bien 'Peter' no tiene nietos, Chapoy creyó prudente que deberían mandarlo a descansar en esta fecha: "Por eso le dimos el día a Pedro Sola", mencionó la reconocida periodista.

Se espera que Pedrito Sola se reintegre al elenco de Ventaneando mañana jueves o lo antes posible, ya que es uno de los conductores más queridos de la emisión. Como se sabe, Pedro ha formado parte del elenco desde que el programa arrancó sus transmisiones en 1996, por lo que tiene al aire casi tres décadas.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando