Adrián Marcelo se burla de la orientación sexual de Ricardo Peralta en 'LCDLF México'

Ciudad de México. - Desde su inicio, La Casa de los Famosos México capturó la atención del público gracias a la polémica que generan sus habitantes, sin embargo, ningún participante ha sido más controvertido que Adrián Marcelo. El youtuber y presentador regiomontano se ha convertido en el centro de las críticas por sus comentarios ofensivos y actitudes polémicas dentro del reality show.

Adrián Marcelo comenzó a levantar cejas cuando confesó haber ingresado a estudiar psicología gracias a influencias o "palancas", lo que generó un debate sobre el acceso a la educación en México. Sin embargo, sus acciones recientes causaron una indignación aún mayor. Dentro de la casa, Adrián ha tocado varios temas delicados que han sido tomados como burla, generando repudio entre el público y dentro de la comunidad de La Casa de los Famosos.

Uno de los incidentes más criticados ocurrió cuando habló de manera insensible sobre la muerte del hijo de la periodista Shanik Berman y sobre la salud mental de la actriz Gala Montes. Ahora, su último blanco fue la homosexualidad, un tema que aterrizó con comentarios que muchos consideran ofensivos.

Durante una conversación nocturna con sus compañeros de cuarto, Adrián Marcelo hizo comentarios despectivos sobre Ricardo Peralta, conocido por ser parte del dúo Pepe y Teo. A pesar de que Ricardo estaba dormido, Adrián no dudó en bromear sobre su orientación sexual, declarando que "su único defecto es ser homosexual". A este comentario, Sian Chiong, otro habitante de la casa, reaccionó con risas, alimentando la polémica.

No obstante, Adrián no se detuvo allí y apuntaló: "La Biblia lo dice, ante los ojos de Cristo está mal", lo que nuevamente fue celebrado por Sian. Este intercambio generó de inmediato una ola de críticas en redes sociales, con algunos internautas defendiendo el comentario como sarcasmo, mientras que otros señalan que este tipo de "bromas" perpetúan la homofobia y no deberían ser toleradas en ningún contexto.

Pero lo que desconcertó aún más, fue la reacción de Ricardo Peralta, quien, a pesar de ser miembro de la comunidad LGBTQ+, en ocasiones ha aplaudido o minimizado los comentarios transfóbicos de Adrián Marcelo. Esto quedó en evidencia cuando Adrián Marcelo afirmó que las personas trans "no son normales", refiriéndose a la popularidad de Wendy Guevara y Nicola Porcella, dos de los concursantes más queridos de la primera temporada del programa.

A pesar de que Adrián descalificó a la comunidad trans, Peralta no solo no defendió a sus compañeros, sino que agregó que la comunidad trans "genera morbo", lo que generó críticas hacia él por no posicionarse de manera firme contra la transfobia.

Las declaraciones de Adrián Marcelo han polarizado a la audiencia del programa. Mientras algunos ven en él a un provocador que busca generar conversación, muchos otros consideran que sus comentarios cruzan la línea del respeto y la decencia, especialmente en un espacio tan visible como La Casa de los Famosos México.

El impacto de estas actitudes sobre la permanencia de Adrián en el programa y su imagen pública está por verse, pero una cosa es segura: su paso por La Casa de los Famosos no ha dejado a nadie indiferente. Los próximos días serán cruciales para determinar si su comportamiento tendrá consecuencias dentro y fuera del reality.

Fuente: Tribuna