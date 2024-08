Al borde de la muerte: Actor de Televisa sufrió terrible accidente; no creen que salió vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por poco y lo que ahora es Juan Soler no llegar a ser, debido a que antes de volver un reconocido y querido actor de Televisa, por desgracia estuvo al borde de la muerte y hoy en día no ser más que un recuerdo para todos sus seres amados. El histrión confesó que durante una jornada laboral sufrió un terrible accidente automovilístico, tan grande y aparatoso que aún no cree que haya salido vivo de esa situación.

Soler actualmente es uno de los actores más reconocidos de la industria del entretenimiento, a la cual debutó en el año de 1995 con el melodrama Bajo Un Mismo Rostro, de la mano de la empresa San Ángel y en la que ha permanecido estos ya casi 30 años de carrera. El galán de melodramas sigue muy vigente en la televisión, de hecho este 2024 grabó con Televisa la novela Tu Vida Es Mi Vida, misma para la que dejó al conducción en el programa de Sale el Sol.

Pero, este mes de agosto, regresó al matutino de Imagen TV para reemplazar a Mark Tacher en lo que él graba una serie de televisión, por lo cual se integró a la nueva dinámica que maneja el programa, la cual consta de que el presentador se someta a una entrevista extensa, que dividen en cinco partes para pasar uno de cada día de ese semana, entre lunes y viernes, en la que abarcan temas importantes, como lo es su decisión de entrar al medio, o un hecho que haya marcado para siempre su vida.

Juan y Paulina. Internet

En esta ocasión, el galán de melodramas como Cuando Me Enamoro, habló de las dos situaciones, el porque decidió ser actor y un suceso que marcó un parteaguas para ser la persona que es hoy en día. Desgraciadamente, su vida tomó el rumbo que ahora camina, por la trágica experiencia cercana a la muerte, ya que reveló que cuando era joven y trabajaba en su natal Argentina, laboraba muchas horas y era algo muy pesado, ya que realizaba diversas actividades.

Ante esto, recordó que en una ocasión, él se había despertado alrededor de las cuatro de la mañana para comenzar con su jornada que constaba conducir de un pueblo a otro, le llegaron las dos de la tarde y ya estaba tan cansado que en plena carretera se quedó dormido, no pudo evitarlo y cayó mientras manejaba, lo que provocó un terrible accidente de auto que casi acaba con su vida, reconociendo que quién sea que hubiera visto como quedó el automóvil, no podría creer que alguien salió vivo, de lo desecho que estaba.

Finalmente, la actual pareja de Paulina Mercado, mencionó que eso lo hizo abrir los ojos y decir que era momento de cambiar, de tomar un rumbo diferente y pensó en la actuación, aunque jamás se imaginó que iba a alcanzar todo el éxito del que ahora goza, y que el público iba a aceptarlo de esta manera que lo hace sentirse tan feliz y lleno de alegría.

Fuente: Tribuna del Yaqui