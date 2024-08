Filtran que Mariah Carey ignoró a su hermana pese a que sabía que moriría en pocos días

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Hace unos días, te informamos en TRIBUNA que la famosa cantante, Mariah Carey, había sufrido uno de los dolores más devastadores de esta vida y fue el hecho de perder a su madre y hermana el mismo día; fue a través de un comunicado donde la exnovia de Luis Miguel reveló que había estado con su madre durante sus últimos momentos; sin embargo no mencionó a su hermana, Alison Carey.

De acuerdo con una fuente cercana a la intérprete de una de las versiones más famosas All I Want For Christmas Is You, la realidad es que Carey estaba enterada desde hace varias semanas sobre la condición de su hermana, sin embargo, se negó a verla. Supuestamente, esta situación habría afectado de forma notable a Alison, quien esperaba recibir, en algún momento, una llamada de la famosa o una visita.

Afirman que Mariah Carey era consciente de que su hermana estaba condenada a muerte

La fuente declaró: “Una llamada telefónica o, mejor aún, una videollamada habría significado mucho para Alison, pero nunca llegó”. Según datos del informante, este hecho provocó que la mujer se cuestionara de manera frecuente si la famosa estaría esperando hasta el día de su funeral para asistir a verla: “Ella hablaba de eso con frecuencia. Se preguntaba si Mariah o alguno de sus familiares vendrían a su funeral”, declaró la fuente para Page Six.

¿Por qué Mariah Carey se distanció de su hermana?

De acuerdo con algunos reportes, el distanciamiento entre Mariah Carey y su hermana, Alison, comenzó en el año 2020, cuando la intérprete estrenó sus libros de memorias El Significado de Mariah Carey, hecho que no habría sido del agrado de sus familiares e incluso llegaron a demandarla por difamación e infringir intencionalmente angustia emocional, lo que llevó a que el trío dejase de hablar hasta ahora.

De acuerdo con reportes extraídos por el medio Page Six, Alison había estado luchando contra diversas condiciones como su adicción a las bebidas alcohólicas y problemas de salud, también padeció de una lesión cerebral traumática, problemas de visión, memoria a corto plazo, trastornos digestivos y problemas en la columna, entre otras cosas. Según reporta, Mariah fue informada cuando su hermana fue enviada a cuidados paliativos.

