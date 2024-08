Gala Montes tiene intensa pelea con Ricardo Peralta y lo hunde en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que los conflictos dentro de La Casa de los Famosos México van a seguir muy a la orden del día, debido a que recientemente por la noche de cine, Gala Montes tuvo que salir en defensa de ella y de si equipo, teniendo una intensa pelea con el reconocido influencer, Ricardo Peralta, al cual terminó sin argumentos y lo hundió con sus declaraciones, haciéndose viral en X, antes conocido como Twitter.

La producción del reality show de Televisa, cada martes ha adoptado la tradición de sus colegas de Telemundo, que tienen los derechos del formato pero para transmitirlo en Estados Unidos, y pasar cada martes una película a los habitantes, en las que les muestran algunos de sus mejores momentos dentro de la casa, ya sea limpiando, conversaciones entre ellos o en las pruebas que ponen cada semana para ganar beneficios, como la suite o el presupuesto.

En esta ocasión, las dos películas pasaron situaciones del team 'Tierra', en el que se ve a Agustín Fernández hablar sobre la escases de comida después de que todos solo reciban la mitad del presupuesto, con el que piden el super de la semana, lo cual pareció divertido a algunos. Sin embargos, hubo una cinta que generó la discordia entre los habitantes, pues se ve como Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y los demás de 'Tierra' acusan a las chicas de 'Mar' no tener higiene y no hacer nada en la casa.

Aunque los enfrentamientos fueron más general por parte de Briggitte Bozzo y de Karime Pindter que declararon que eran unos mentirosos y siempre estaban haciendo algo, ya sea que las vieran o no, Gala y Ricardo se pelearon entre ellos, discutiendo con respecto a la limpieza de la casa, pues Montes recalcó que hablan pestes de ellas, pero no ven lo que ellos hacen como que "a la pin... Goma no le dicen nada por sus pelos".

Ante esta situación, Ricardo le pidió a Araceli Ordaz se acercara como para hacer que Gala se arrepintiera pero no cedió y les siguió diciendo sus verdades, como que nunca barren, que dejan pelos por todas partes y no dicen nada, pero cuando Peralta quiso terminar la discusión disque dando el argumento final la actriz de Vivir de Amor lo cayó con la frase "No, no se acabó, tú no vas a decir cuando se acaban las cosas", dejándolo en shock.

Fuente: Tribuna del Yaqui