Hay pleito en Televisa: Maca Carriedo y Chumel Torres se pelean en X por 'LCDLF México'

Ciudad de México.- Como ya es costumbre cuando hay bandos divididos en proyectos de Televisa, en redes sociales hay pleito nuevo, pero esta vez no es de fans, sino que es entre dos celebridades, la presentadora Maca Carriedo, y el creador de contenido, Chumel Torres, los cuales mediante sus respectivas cuentas se han tirado comentarios, comenzado una intensa pelea por La Casa de los Famosos México.

No cabe dudas que el villano de la segunda temporada tiene nombre y apellido y es Adrián Marcelo, pues sus comentarios tan faltos de empatía, misóginos, homofóbicos y machistas han causado tal revuelo que hasta instituciones gubernamentales sobre la protección de la mujer y del bienestar sexual, han pedido que salga y sea castigado. Desgraciadamente, el presentador de Multimedios sigue en la casa y el pasado domingo 25 de agosto una vez más quiso buscar dañar mentalmente a Arath de la Torre para que pensara en salirse.

Ante esta situación, una vez millones emplearon la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para lanzarse contra Marcelo, y entre ellos estuvo precisamente Maca, expresentadora del programa Hoy y colega del actor desde hace muchos años, empleando el mismo humor negro que Adrián dice tener para escudarse de todas las terribles y desafortunadas declaraciones que ha hecho a lo largo de su carrera.

El primer comentario que lanzó fue que le daba tristeza que a Adrián no le pasen videos de su familia: "Que poca que a Adrián Marcelo no le han puesto un video de sus hijos", haciendo referencia a que él mismo confesó que por más que trate, su esposa no puede quedar embarazada. Muchos se rieron, pero otros la destrozaron, como Chumel, que le dijo que fue "mier..." su chiste: "Ojalá nunca tengas en tu familia a alguien que por más que lo intenta no se pueda embarazar. Es casi tan mier... como tu chiste".

Pero no conforme con ello, remató este comentario en defensa del líder del team 'Tierra', que esperaba no tener un IQ inferior para estar peleando por un reality: "Y te pido, Señor, que siempre me des el IQ suficiente como para no pelearme por un reality show, amén", que es justo lo que está haciendo, por lo cual, la presentadora de La Saga, no dijo más que sus rezos no fueron escuchados: "El Señor no te escuchó. Besos @ChumelTorres".

Fuente: Tribuna del Yaqui