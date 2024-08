Llena de emoción, Andrea Legarreta llega a 'Hoy' y da noticia de su hija menor, Nina Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana del pasado martes 27 de agosto, Andrea Legarreta logró impactar a sus miles de seguidores después de dar inesperada noticia sobre su hija menor, a través de las cámaras y micrófonos del programa Hoy, ¿acaso algo ocurrió con la más joven de la familia Rubín?, ¿quieres enterarte de todos los detalles? No te preocupes, porque a continuación te damos la información.

Como muchos sabrán, en la actualidad Mía se encuentra enfocada en fortalecer su carrera como cantante, motivo por el que fue cobijada bajo el ala de su padre, Erik Rubín, quien no dudó en apoyarla para que lanzara su primer disco en solitario, en el que cantó temas del género bolero y pop, mismo que hasta el momento está teniendo una excelente recepción por parte del público, pero… ¿y qué pasa con Nina Rubín?

Como algunos recordarán, a comienzos de este año, Andrea Legarreta estuvo envuelta en un escándalo que señalaba que la menor de la familia Rubín Legarreta no era hija del exTimbiriche, lo que llevó a que una gran cantidad de personas se dirigieran a las redes sociales de la joven para llenarla de mensajes en los que la cuestionaban sobre cómo se sentía respecto a que Erik no era su progenitor, entre otras cosas.

Bajo este contexto, Nina decidió apartarse de las redes sociales, pero ahora ha vuelto mejor que nunca y lista para conquistar su verdadera pasión: La actuación. Como algunos sabrán, hace unas semanas la adolescente estuvo en el ojo de la polémico porque anunció que abandonaría la escuela para trabajar en su sueño de ser actriz y Andrea Legarreta no dudó en mostrar su apoyo y amor incondicional de madre durante la pasada jornada del martes, cuando su hija acudió como invitada especial a Hoy para promocionar la nueva producción en la que trabajará: El Precio de Amarte.

Como era de esperarse, Andrea no dudó en sacar algunas fotografías y compartirlas en su cuenta oficial de Instagram, donde anexó un tierno mensaje en el que resaltaba cuan orgullosa se encontraba de su hija menor, a quien llenó de halagos y le deseó lo mejor en este nuevo proyecto que estaba emprendiendo: “Y es que… Tengo el corazón que explota de orgullo y amor … Nina… Dulce, mágica, amorosa, inteligente, sensible y talentosa Nina… Estoy segura que brillarás con este nuevo personaje, en esta nueva historia y con todo el maravilloso equipo con quienes estarás en ‘El Precio de Amarte’”.

Andrea Legarreta le desea lo mejor a Nina Rubín en El Precio de Amarte

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Fuentes: Tribuna