Luto en TV Azteca: Carlos Rivera sufre dolorosa muerte y famosos lloran su inesperada partida

Ciudad de México.- El cantante Carlos Rivera se viste de luto en conmovedora fotografía junto a su hijo León, luego de haberse convertido en padre por primera vez en 2023 junto a la conductora Cynthia Rodríguez, con quien se casó en secreto en España en el 2022. Y es que el artista recordó a su fallecido padre, José Gonzalo Rivera Ramírez, quien perdió la vida el 28 de agosto de 2022 a causa de un infarto fulminante. De inmediato, colegas de TV Azteca lo acompañaron en su duelo.

El intérprete de éxitos como Te esperaba y 100 años publicó en su cuenta oficial de Instagram una emotiva fotografía junto a su pequeño hijo León frente a un altar de muertos, donde se puede ver la foto de su padre y la leyenda "Recuérdame", tema musical que el artista interpretó para la película Coco de Disney. Rivera decidió recordar a su padre y dedicarle unas palabras a dos años de su partida: "Dos años sin ti Papito... Desde aquí te amamos todos y te recordamos siempre con el corazón. Vives en todos nosotros".

Instagram @carlosrivera

De inmediato, colegas y amigos de diferentes televisoras reaccionaron a la emotiva imagen y le recordaron al cantante que estaban con él en este momento difícil. Famosos de programas de TV Azteca como Ventaneando y el matutino Venga la Alegría le escribieron a Rivera y lo acompañaron en su pérdida. "Abrazo grande hasta el cielo amigo querido", escribió Linet Puente. "Te abrazo fuerte, Carlos", publicó Ismael Zhu.

Como se recordará, el exparticipante de La Academia reveló en su momento que la muerte de su padre fue muy inesperada y lo dejó devastado pues aunque tenía Parkinson desde hace muchos años, estaba estable y aún se valía por sí mismo. Rivera estaba en España cuando su hermana le notificó que su papá había sufrido una caída y no reaccionaba. Posteriormente le confirmaron que había fallecido a causa de un infarto fulminante.

Carlos Rivera y su padre (QEPD)

"Fue la pesadilla más grande... me quedé mudo, no podía hablar, estaba con Cynthia y me tuvo que tomar el teléfono porque no podía hablar, solamente decía 'necesito ver a mi papá'... fueron las horas más difíciles y duras", contó el cantante entonces en entrevista con Pati Chapoy. Rivera incluso admitió que la muerte de su padre le quitó las ganas de cantar. Afortunadamente, el tiempo logró hacer más llevadera su ausencia y aunque aún lo llora, Rivera continuó su carrera y ahora recuerda a su padre con profundo amor junto a su pequeño hijo.

Fuente: Tribuna