Murió en el mar: Cantante de regional mexicano sufre inesperada muerte y estremece con mensaje

Ciudad de México.- El pasado 2023 el gremio del regional mexicano y el medio artístico en general se vistió de luto debido a una trágica muerte, la cual golpeó muy duro al querido cantante Luis Ángel 'El Flaco'. Como se recordará, la noche del domingo 14 de agosto el exvocalista de Banda Los Recoditos perdió a su hija María Fernanda, quien murió ahogada en una playa del puerto de Mazatlán, en Sinaloa.

Ahora que ya pasaron 12 meses desde ese trágico momento, el intérprete de canciones como Mi último deseo reapareció ante medios como Venga la Alegría y abrió su corazón para hablar de esta dura pérdida. Como se recordará, María Fernanda Robles en realidad era hijastra del famoso músico pero él la considera como su hija biológica ya que la conoció siendo una bebé y participó en su crianza por años.

El originario de Mazatlán reveló que recuerda a la joven con mucha alegría, y a pesar de la tristeza que siente por ya no tenerla en vida, decidió enfrentar su duelo de la mejor manera posible para poder continuar tanto con su existencia como con su carrera artística. "Es algo muy difícil, pero, pues así nos tocó la vida, ¿qué le vamos a hacer? Ha pasado el tiempo, esperamos que mientras vaya pasando el tiempo, el recuerdo sea un recuerdo así".

Yo ahorita recuerdo a mi niña con una sonrisa porque era canija. Con eso me quedo y sé que ella está muy contenta allá donde anda, viendo que su papá está bien", añadió.

Luis Ángel 'El Flaco' recuerda a su hija con cariño

Sobre cómo ha sobrellevado su duelo, 'El Flaco' contó que por fortuna ya está en otra etapa del proceso: "Pues la verdad que ha sido un mes bonito, con bonitos recuerdos. Ya estamos buscando las formas diferentes, ya no es tanto llorar. O sea, son muchas cosas, ¿no?, la gente que pasa por un proceso parecido al que nos ha tocado pasar a nosotros, entienden perfecto lo que les comento", dijo demostrando su fortaleza.

Asimismo, Luis Ángel aseguró que su conexión con el Océano Pacífico no ha cambiado tras la tragedia y mencionó que en este accidente no hubo culpables: "El mar no tiene la culpa ni nada. Nadie tiene la culpa en estas situaciones. Son circunstancias que nos toca vivir. Yo adoro el mar. He ido muchas veces al mar. Me encanta". Finalmente, el intérprete de Y si se quiere ir manifestó que actualmente busca dejar todo el dolor por el que ha atravesado en este año.

Yo hago música, yo me dedico a alegrar los corazones de las personas. No me gusta que me vean como una persona, o sea, en mal, no me gusta que me vean triste. Obviamente, yo quiero que me vean feliz, que me vean contento y saliendo adelante", mencionó 'El Flaco'.

Fuente: Tribuna