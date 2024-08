René Franco y Michelle Rubalcava protagonizan tremendo zafarrancho; se dijeron de todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como es bien sabido, esta segunda temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha causado una tremenda cantidad de polémica, ya sea por los desatinados comentarios de Adrián Marcelo, por las acusaciones de Ricardo Peralta hacia la supuesta homofobia de Arath de la Torre o por los comentarios misóginos que algunos de los concursantes tienen en contra de las féminas de la mansión.

Sin embargo, la controversia no se detiene dentro del concurso, ya que parece haber comenzado a salpicar incluso a los panelistas, tal es el caso ocurrido con Michelle Ruvalcaba y con René Franco, quienes en días anteriores protagonizaron tremendo encontronazo en X (red social antes conocida como Twitter) donde ambos se dijeron de todo, ¿quieres enterarte de todos los detalles? Entonces no dejes de leer.

Michelle Ruvalcaba arremete contra René Franco en X

Todo ocurrió durante la noche del pasado lunes 26 de agosto, cuando Rubalcava escribió un mensaje en la mencionada red social de Elon Musk donde directamente arrobó a René Franco, a quien llamó “lambiscon” e incluso le preguntó a sus poco más de 27 mil seguidores sobre qué opinaban del tema: “Oigan pues René Franco quiere que lo arrobe en mis comentarios que porque me faltan hue… y no sé qué tanto más dice… pues aquí lo arrobo y les pregunto, ¿Es René Franco sincero en las galas el lambiscon de la producción de 'La Casa de los Famosos México'?”

Como es bien sabido, René Franco no es un conductor que suela darle la vuelta a los conflictos y menos si estos son en redes sociales, por lo que no tardó en responder en la sección de comentarios que Rubalcava se estaba escudando en la gente y que nunca podía vencer cada vez que tenían algún confrontación: “Ahora como no tienes los hue…. Para argumentar nada y siempre sales babeando de nuestras ‘confrontaciones’, ahora te escudas detrás de las faldas de la gente, qué hue… das amigo”, señaló.

Luego de ello, Ruvalcaba lanzó un reto a René en el que le pidió que diga lo que realmente piensa acerca de La Casa de los Famosos México y, en caso de hacerlo, prometía dejar de seguirlo de las redes sociales y hasta le dijo que le realizaría una entrevista. A lo que Franco respondió: “¿Se puede ser más envidioso o más pen… esta nueva y empoderada generación anda saliendo defectuosa”, sentenció el conductor.

¿Por qué tachan a René Franco de ser un “lambiscon”?

De acuerdo con algunos reportes, el presentador de televisión se ha mostrado flexible con respecto a los comentarios que ha realizado acerca de La Casa de los Famosos México, especialmente aquellos que relacionan a Adrián Marcelo, por lo que la gente no para de juzgarlo con respecto a su actitud ‘tibia’ en ciertas circunstancias.

