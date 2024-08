Se desfiguró: Tras años presa, exconductora de TV Azteca reaparece en Televisa y se besa con mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial conductora y actriz, quien estuvo presa por asesinato durante varios años y salió libre porque era inocente, dejó en shock a sus seguidores porque hace algunas horas regresó a Televisa y se besó en la boca con otra famosa. La artista trabajaba para TV Azteca cuando apenas tenía 24 años y fue acusada de ser cómplice en el homicidio del reconocido conductor Paco Stanley.

Se trata de Paola Durante, quien era edecán del programa Una tras otra en la televisora del Ajusco y que conducía Paco hasta el día de su fallecimiento. En aquel entonces la mujer de origen uruguayo fue acusada de conspirar en el asesinato de Paul Stanley y estuvo en la cárcel durante dos años mientras era investigada. Aunque las autoridades la declararon inocente, hasta hace poco tiempo el público la seguía llamando "asesina".

Antes y después de Paola Durante

Ese escándalo le destruyó la carrera a Paola, ya que durante años intentó ganarse un lugar en la industria y fracasó. De hecho, ella misma confesó que se había sometido a varias cirugías para cambiar su apariencia física y que así no la reconocieran; por ello, muchos creen que acabó desfigurada e irreconocible. Fue hasta este 2024 que Durante obtuvo un proyecto estelar en Televisa, siendo invitada a participar en La Casa de los Famosos México.

Desafortunadamente, Paola fue la primera eliminada de la temporada. No obstante, esta semana regresó a la televisión como invitada de las galas y post-galas, donde recientemente protagonizó un inesperado momento. Resulta que la guapa pelinegra se besó con Wendy Guevara frente a las cámaras y causó furor. La tarde de este miércoles 28 de agosto, Durante fue captada llegando a Televisa y confesó qué sintió de besar a la primera ganadora del mencionado reality:

Ay sabe a rico, yo amo los besos de Wendy, tres veces nos dimos ayer ¿qué tal?, la amo y la admiro".

La conductora aseguró que tras estar en este proyecto, regresó a ser "la Paola de antes" y dijo que ya tenía proyectos en puerta, como unirse a una nueva televisora. Durante confesó que de momento no tiene ofertas en Televisa y explicó que no quiere firmar exclusividad, porque quiere ser libre de decidir dónde estar: "No, no hay exclusividad, yo quiero trabajar en todos lados, no me quiero casar con nada, no podría firmar exclusividad con nadie".

