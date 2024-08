¿Triunfa en el extranjero? Bárbara de Regil viaja a EU para filmar importante película

Ciudad de México.- Bárbara de Regil está a punto de dar un salto en su carrera como artista al haber aceptado un papel en el extranjero. Si bien la oportunidad le emociona, también admitió que siente temor por la posibilidad de no 'dar el ancho'. Su principal inseguridad es la barrera del idioma, pero en lugar de preocuparse, se ocupó de solucionar este vacío. Así es como se apuntó a clases de inglés para perfeccionar su pronunciación.

La actriz contó que la aventura comenzará en los próximos días, en cuanto tome un vuelo hacia Norteamérica. El sábado parte hacia el país vecino, pero se reservó el resto de los detalles, pues mencionó que, por temas de confidencialidad, aun no puede revelar el nombre del proyecto. Lo que sí dijo fue que la película se filmará al 100 por ciento en inglés. Para estar preparada y poder dar lo mejor de sí en las 101 escenas que le designaron, la estrella está siendo instruida para pulir algunos errores en la dicción.

Este fin de semana viajará a Houston

Esta oportunidad simboliza una puerta para consolidar su carrera en Estados Unidos, no obstante, la protagonista de Rosario Tijeras aseguró que esto no forma parte de sus sueños profesionales. Afirmó que se encuentra muy feliz en su país natal, pero tomó esta propuesta como un desafío, al cual su pareja la impulsó a hacerle frente, pues en un principio ella consideró rechazarlo ya que le daba miedo.

Me dio miedo, porque soy una miedosa, y me da miedo, porque yo no soy Eiza González, que tiene un acento perfecto, entonces sí me dio miedo y dije 'ay’'".

Fue gracias a su esposo que no se dejó acobardar, pues él le recordó que en el pasado tuvo éxito al participar en una cinta en ruso. Este argumento le dio la valentía que Bárbara necesitaba para confiar en sus capacidades. Adelantó que su papel será el que meta el caos en la historia y prometió ir actualizando a la prensa sobre el rumbo que tome la dirección conforme se le permita hablarlo.

Su esposo fue una pieza clave para que ella aceptara el reto

Por último, De Regil no dudó en externar su apoyo a Eiza González, con quien se comparó, dado que ambas son mexicanas decididas a probar suerte en Hollywood. Hace unas semanas, Eiza contó a la revista Vogue que pese al triunfo que había conseguido en Estados Unidos, seguía sintiendo poco apoyo por parte del público mexicano, mismo que suele destrozarla con severas críticas. Por su parte, Bárbara confesó no sentirse ofendida por los juicios que puedan hacer en su contra.

Yo no sé por qué la critican si es una diosa, no me da miedo las críticas ajenas (…) Siempre te va a criticar la persona que no está haciendo nada. No me importa, yo lo que quiero es vivir, trabajar, me apasiona muchísimo actuar, me encanta una nueva experiencia y estoy feliz con esta que me voy el sábado".