VIDEO: Acusan a Sian Choung de escupir en la comida de los integrantes del Team Tierra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Casi en un notable paralelismo con la temporada pasada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), intenautas se percataron de que uno de los participantes decidió escupir en la comida del equipo contrario. Como algunos recordarán, hace 1 año se viralizó un video en el hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio, se encontraba preparando la comida, cuando se agacha discretamente, este hecho fue tomado por el público como que el joven actor habría lanzado sus fluidos bucales a los alimentos.

Casi de manera paralela, en esta sexta semana de la segunda temporada de LCDLFM, la gente se percató de que el cubano, Sian Chiong habría hecho algo similar, puesto se le ve preparando los alimentos de sus compañeros y, de manera discreta, se aprecia cómo se agacha rápidamente, lo que de nueva cuenta fue interpretado por los fans como que le había escupido a los alimentos del cuarto Tierra.

Cabe señalar que la cámara no logra captar de manera clara el hecho, ya que, igual que como ocurrió con Emilio, el actor le está dando la espalda a los dispositivos, al grado en el que se puede apreciar un primer plano de Ricardo Peralta; sin embargo, esto no evitó que la gente destrozara a Sian en redes sociales con mensajes como: “Lo quiero fuera”, “¿Y la producción sigue sin hacer nada no ma… hasta cuándo va a seguir esto?”, “Asqueroso, esa si no se la voy a pasar”.

Cuando ocurrió el tema de Emilio Osorio, hace 1 año, varios santeros en X (red social antes conocida como Twitter) salieron a declarar que escupir a la comida es una forma de hacer brujería y según información del programa Chisme No Like, Sian pertenecería a esta religión, por lo que tendría sentido que haya arrojado sus fluidos en los alimentos del equipo Tierra. Según datos brindados por Javier Ceriani, el famoso habría practicado dichas creencias desde que se encontraba en Cuba.

Por otro lado, Karlita ‘La Santera’ reveló en una entrevista para le mismo medio que Chiong realizó diversos rituales antes de entrar a La Casa de los Famosos México con la finalidad de someter a algunos de los participantes más fuertes como es el caso de Adrián Marcelo y Ricardo Peralta; sin embargo, hasta el momento esta situación no ha sido confirmada y será necesario esperar hasta que el actor salga del reality show para confirmarlo.

Fuentes: Tribuna