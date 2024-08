"Ya basta": Sabine Moussier estalla contra conductor de 'Hoy' por mostrar su terrible actuar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantas criticas en su contra, Sabine Muossier ya no soportó más comentarios y videos en los que claramente le mostraron su terrible actuar mientras que fue una de las habitantes de La Casa de los Famosos México, por lo cual no se contuvo y estalló en vivo de Hoy visiblemente molesta, por lo que reclamó a sus conductores el que estuvieran abordando estas situaciones, gritando un "ya basta" y pidiendo un alto al hate.

La tradición de exponer y reclamar a todo el que va saliendo del team 'Tierra' continúa con Sabine, pues aunque no tuvo mucha participación en ciertos aspectos y hasta llegó a divertirse y dar buen contenido en el team 'Mar', fueron más sus malas actitudes mientras que hablaba por las noches en el cuarto junto a Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y demás. Ahora, durante su participación en el matutino de la empresa San Ángel, sus colaboradores tampoco se callaron nada.

Como pasó con Mariana Echeverría hace una semana, en el programa la confrontaron con muchas actitudes que no les pareció al público, pero tampoco a ellos, como es el hecho de que llamó prostitutas a Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, pues aunque ella hablaba de luchar por la unión y el amor, en especial entre mujeres, Martha Figueroa le hizo ver que también les tiro mucho hate muy duro, a lo que volvió a justificarse asegurando que escuchó que ellas querían enseñar todo para seguir en el juego, recalcando que para ella eso es vender su cuerpo y está mal.

Pero esto no dejó tan en paz a los presentadores, pues Sebastián Reséndiz, uno de los reporteros que presentan el ¿De Qué Me Hablas?, le señaló que fue una auténtica villana en muchos aspectos, especialmente al seguir el juego del presentador de Multimedios en las últimas semanas, a lo que ella ya no pudo más y pidió que se detuviera el hate en su contra, que ya era suficiente de estarle diciendo de cosas por todo lo que hacía o decía.

Visiblemente molesta, la actriz de melodramas como La Madrastra, declaró que le estaban faltando muy feo al respeto a su persona y eso ya era para que le pararan, que ya tuvo suficiente, agregando que no importaba que hiciera, siempre la iban a critica, ya sea que porque le dice a una chica algo o se pelea con uno de los chicos, pues no hay manera de dejar a todos contentos y luego hasta de vendida la tachaban, cuando ella solo quería demostrar su lealtad.

Fuente: Tribuna del Yaqui