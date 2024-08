Al borde de la muerte: Influencer es atacada a balazos por su padrastro; así se encuentra

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Por poco no la cuenta la querida influencer, Eixchel Barroteran, y sale en los noticieros como mujer asesinado, pues ella misma ha denunciado que estuvo al borde de la muerte y por obra de Dios ahora se encuentra sana y salva, ya que fue atacada a balazos por su padrastro, el cual la atacó en su propio departamento por culparla de haberlo separado de su madre, señalando que por fortuna sus heridas no fueron graves.

Sin imaginarse todo el infierno que pasarían en unos cuantos minutos, Eixchel y su madre dejaron pasar al que era esposo de la señora, un hombre de nombre Luis Damas, de 64 años de edad, para que hablaran. Desgraciadamente todo fue una trampa para amenazar de muerte a la joven influencer, apuntándole con un arma de fuego tratando de arrebatarle la vida, culpándola por todo lo malo que le pasó con su madre.

La influencer denunció lo sucedido en su cuenta de Instagram, donde brindó detalles de todo lo que pasó y exhibió las lesiones con las que terminaron ella y su madre. Según lo que narró la influencer, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 21 de agosto del año en curso, y fue en el departamento que comparten madre e hija en la ciudad de Miami, Florida, al cual dejaron pasar pensando que solamente sería para charlar con su ahora exesposa, terminando en una discusión con ambas mujeres.

Eixchel narra el infierno que vivió. Instagram @eixchelb

Primero, según reportes de la Policía dados al canal NBC6 de Miami, el hombre tras discutir con su ex, se fue a la habitación de la influencer de origen venezolano, peleando con ella también, hasta que inesperadamente sacó un arma y la amenazó con asesinarla, mientras la culpaba de que él y la madre de ella hayan terminado su relación sentimental. Afortunadamente, la madre de Eixchel fue detrás de él y al ver el arma se le fue encima para tratar de quitársela.

Entró a mi cuarto, me apuntó con la pistola, yo me lancé al piso pidiéndole que por favor no hiciera nada, con la intención de meterme debajo de la cama, pero era muy bajita y decidí arrastrarme hacia él pidiendo que parara a gritos y en ese momento escuché el disparo que me dejó aturdida; pero mi mamá que ya estaba detrás de él, por lo que el disparo no me alcanzó", narró Eixchel.

Finalmente, la influencer reveló que después de que disparara el arma y su madre se lanzara contra él, ella logró apoyarla y los tres comenzaron a forcejear para poder obtener el control del arma, ellas para no que no representara peligro, mientras que él las amenazaba de muerte y que no importaba si lo atrapaban pues tenía mucha influencia en la policía, por lo que no le harían nada. Por fortuna, todo el escándalo que se armó entre los forcejeos por todo el departamento y los gritos de auxilio, surgieron efecto y alguien llegó al departamento. Hasta el momento se desconoce como vaya el caso pero el hombre ya se encuentra bajo arresto con los cargos de agresión agravada e intento de asesinato.

Eixchbel exhibe sus lesiones y las de su madre. Instagram @eixchelb

Fuente: Tribuna del Yaqui