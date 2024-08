"Asco de wey": Daniela Parra arremete en contra de actor de Televisa por hacer "porquería"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como la gran amiga que ha demostrado ser las últimas semanas, Daniela Parra empleó sus redes sociales para arremeter en contra de Sian Chiong, el polémico actor de Televisa originario de Cuba, por haberle hecho tremenda "porquería" al team 'Mar' y a la guapa actriz de melodramas, Briggitte Bozzo, señalando que estaba demostrando que no tenía valor alguno y que solo es un "asco de wey".

El 2023 trajo muchas sorpresas para los fans del programa Hoy, debido a que en la que fue la quinta temporada del reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy, se realizó el debut de Daniela en la televisión mexicana, en la cual demostró tener un gran talento, una madurez impresionante y un gran carisma, con el que logró conquistar el corazón del público, del jurado y de varios de sus compañeros, como Briggitte, que han tenido una gran relación desde ese momento.

Dicha amistad es tan sincera, que la hija mayor de Héctor Parra no ha parado de demostrar su apoyo a la joven actriz durante su paso por La Casa de los Famosos México, defendiéndola de todo el hate que le han tirado afuera o dentro de la casa, asegurando en todo momento que es una gran "niña" y exponiendo siempre sus mejores cualidades. Y ahora, una vez más ha decidido salir en su defensa de algo terrible que le hicieron al team 'Mar'.

Fue mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que la ahora también actriz, se lanzó en contra de Sian, señalando que ella ya no quería hablar de él, pero que no podía dejar pasar por alto el ver que escupiera la comida que le darían al equipo de la actriz de No Manches Frida, asegurando que ya se había pasado demasiado de los límites y además de ser un "asco" parecía que en realidad no tiene madre.

Me había abstenido de comentar más sobre este ser, pero es que ya cruzó TODOS los límites habidos y por haber. Esto que hiciste, es NO tener madre… de educación y valores ni hablamos… ASCOOOOOOO asco asco de wey", exclamó Daniela.

Cabe mencionar que esto sucedió hace un par de días y comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales, pues se puede ver y escuchar como claramente el actor de La Mexicana y El Güero le escupe a la comida con total descaro, que además irá para uno de los del team 'Mar', hecho que vio Agustín Fernández y no dijo más que un "no, no", pero no hizo nada, al igual que Ricardo Peralta que solo siguió sirviendo.

Fuente: Tribuna del Yaqui