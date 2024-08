Cazzu canta canción y aseguran que es indirecta para Nodal: "No quiero amenazarte"

Buenos Aires, Argentina.- A lo largo de estos dos meses ni la prensa ni el público ha podido acceder a información oficial relacionada con la sorpresiva ruptura entre Cazzu y Christian Nodal, lo que sí hemos podido ver es la evolución que ambos famosos han tenido tras emprender caminos separados: Por un lado, el forajido contrajo nupcias con la 'Princesa del Regional Mexicano', pese a la lluvia de críticas que cayó sobre ambos; por el otro se encuentra la trapera superando su mal de amores.

Como ya todos saben al poco tiempo de terminar su relación, Cazzu optó por desaparecer de redes sociales e incluso reveló para el programa ¡Fa! Que había tomado la decisión de mantenerse lejos de todo el "infierno" que se desató luego de que su amorío con el sonorense había llegado a su fin; sin embargo, la noche del pasado miércoles trascendió la noticia de que la ‘Nena Trampa’ había retomado su cuenta de TikTok.

Resulta ser que la famosa brindó un pequeño concierto en el que celebró el cuarto aniversario del estreno de su álbum: Una Niña Inútil. Entre las canciones que Juelita (nombre real de la trapera) interpretó resaltan Dulce Tortura, la cual fue de apertura y luego llegó Capricho, canción que varios internautas consideran que se trató de una indirecta para Christian Nodal, sobretodo por la letra de la canción.

“¿Qué es lo que hice mal?, ¿en qué fallé contigo? Ay me duele, me duele, me duele. Realmente voy a extrañar volver a mirarte dormido. Y no quieras tapar con un beso lo que solito desbarataste. Y no quieres salir ileso si este pu… desastre (…) Y ya no quiero hablar y no quiero amenazarte”, cantó la trapera.