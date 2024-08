Chantal Andere envía 'recadito' a Lucero y deja en shock a sus miles de seguidores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Chantal Andere comenzó su carrera en la industria de la farándula cuando era muy joven e incluso desde antes, la famosa villana de telenovelas de Televisa ya se codeaba con varios famosos porque nació en cuna de artistas, gracias a la influencia de su madre, Jacqueline Andere, quien ya trabajaba para la industria del espectáculo desde mucho antes que la famosa llegara al mundo.

Es posible que gracias a ello y a su larga trayectoria en el medio que Chantal Andere tenga a varias artistas como amigas famosas, tal es el caso de Lucero, cantante y actriz con la que sostiene una excelente amistad, al grado en el que ha llegado a convivir en diversas ocasiones con la familia de la protagonista de Alborada, Por ella soy Eva y Mi destino eres tú, hecho que la histrionista de Amor Real dejó en claro durante la mañana de este jueves 29 de agosto.

Chantal Andere manda mensaje a Lucerito por su cumpleaños

Créditos: Instagram @chanaandere

Y es que, resulta ser que este día es el cumpleaños de Lucero, por lo que la Chantal no dejó pasar la fecha por desapercibida y le dedicó una publicación a la famosa cantante. La felicitación la emitió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde agregó varias fotografías de grandes momentos que pasó con la actriz de Soy tu dueña, entre ellos se puede mencionar reuniones o salidas con amigas, entre otras cosas.

Chantal Andere no pudo evitar desearle feliz cumpleaños y expresar el gran amor que siente por Lucero: “Feliz cumpleaños Lucero. Sabes cuánto te quiero desde hace muchos años. Me siento feliz de celebrar tu vida siempre. Te adoro, admiro y respeto. Que esta vuelta al Sol sea increíble”. Como era de esperarse, la publicación de la actriz de La Usurpadora no dejó indiferentes a sus fans, por lo que varios de ellos se aglomeraron en la sección de comentarios, entre ellos resalta Luz Elena González.

Chantal Andere felicita a Lucero por su cumpleaños

Créditos: Instagram @chanaandere

¿Quién es Lucero?

Lucero es una celebridad de talla internacional que comenzó carrera cuando era muy pequeña; sin embargo, su gran talento la llevó a captar la atención del público al grado en el que protagonizó diversos programas infantiles. Actualmente es conocida como 'La Novia de América', gracias a que ha podido desarrollarse en diversos medios del arte como lo es la música y la actuación. Actualmente está divorciada y tiene dos hijos.

Fuentes: Tribuna