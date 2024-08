Devastada, YosStop habla sobre su nuevo arresto; asegura que tiene "mucho miedo"

Ciudad de México.- Hace algunos años YosStop perteneció al selecto grupo de influencers más famosos de México; sin embargo la famosa estuvo envuelta en un caso de posesión de pornografía infantil, lo que la llevó a estar por un tiempo considerable en prisión. Tras salir, la creadora de contenido fue forzada a brindar una disculpa pública y se le impidió que continuara publicando videos en su canal de YouTube.

Si bien, la reinserción de Yoseline Hoffman a la sociedad pudo ser visto por algunos como complejo, puesto la famosa era asediada por los medios de comunicación para conseguir alguna declaración sobre su experiencia en la cárcel, la realidad es que la influencer procuró llevar un bajo perfil, aunque sí realizó algunos negocios en Internet, como la creación de algunos cursos, entre otras cosas.

Durante esta semana explotó la bomba de YosStop fue detenida de nueva cuenta y aunque los detalles de esta nueva aprehensión se desconocen, algunas fuentes cercanas a la famosa han revelado que fue víctima de una extorsión y una pareja amenazó como meterla a la cárcel sino continuaba pagando cierta cuota económica, cosa que dejó de hacer, por lo que la acusaron de un delito que no habría cometido. Por su parte, Yosline ha evitado hablar del tema porque está llevando un proceso legal y no podría hacerlo.

YosStop da sus primeras declaraciones tras salir de prisión

Créditos: Internet

Recientemente, Hoffman brindó mayores declaraciones al respecto e informó que volver a ser encarcelada le provocó diversas emociones negativas como “frustración, mucho pánico”, así como “ansiedad”: “Me sentía tiesa, el ojo me brincaba, todavía siento que me brinca y pues miedo, desde entonces hasta ahorita (siento) es mucho miedo”, declaró la rubia. Yosoline también hizo especial énfasis en que actualmente solo quiere que la “dejen en paz”, puesto se trata de una experiencia traumática para ella y su familia.

“Yo he demostrado ante todos que solté mis redes sociales, aquí estoy esperando a que me dejen en paz. No entienden lo traumatizante que es para mí y para mi familia estar viviendo esto otra vez, no solamente soy yo, es mi esposo, es mi mamá, es mi hija, simplemente pensar que una niña de menos de 2 años esté sin su mamá nada más porque a alguien se le pegó la gana es algo que me duele muchísimo”.