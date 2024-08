Filtran cuál es el verdadero estado de JLo tras solicitar su divorcio de Ben Affleck

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Jennifer Lopez y Ben Affleck lograron conquistar al mundo en el año 2022 con su perfecta historia de amor, la cual parecía ser digna de un cuento de hadas, puesto luego de 20 años, la pareja se había reencontrado y podrían continuar con el romance que dejaron inconcluso dos décadas atrás. Según fuentes cercanas a los recién casados, ninguno de los dos había sido tan feliz antes y ambos derrochaban alegría el día de su boda.

Tras 24 meses de aquel gran momento, la cantante de On The Floor solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables con el actor de Gone Girl y aunque ninguno de los dos ha hablado directamente sobre el asunto, las fuentes cercanas a la ahora expareja ya comenzaron a hablar y mencionan que Ben Affleck habría sido el causante de un grave distanciamiento entre ambos, debido a su humor volátil, lo que terminó por quebrar el amor que la protagonista de Selena sentía por él.

Filtran que JLo estaría decepcionada por su ruptura con Ben Affleck

Si bien, la prensa ha obtenido fotografías de Ben rearmando su vida y saliendo con sus hijas, la realidad es que Jennifer Lopez se ha dejado ver muy poco, por lo que la única información que se tiene de la celebridad es la que las personas cercanas a ella han podido revelar a medios como TMZ, Page Six, Daily Mail y People, de hecho, este último obtuvo las declaraciones de un nuevo informante sobre cuál es el verdadero estado de ánimo de la famosa.

Según lo dicho por esta persona, Jennifer “está molesta y decepcionada”, puesto la situación sobre el divorcio “le ha pegado muy duro”. Por otro lado, la mencionada revista indica que la separación ha sido especialmente dura para Lopez, puesto sigue habitando en la gran mansión que tanto ella como Affleck compraron cuando se casaron, dicho lugar estaba pensado para ser su hogar y esperaban vivir los mejores años de su vida ahí.

El informante declaró que la casa es muy grande para que viva ella sola ahí, además “es demasiado grande para ella y está repleta de recuerdos”. Por su parte, Ben Affleck está habitando en un departamento alquilado en Los Ángeles, donde se le ha visto en más de una ocasión. Como se mencionó antes, se le ve alegre y dedicado a su trabajo, también se sabe que llegó a irse de viaje junto a su expareja, Jennifer Garner con quien sostiene una gran relación por sus hijos.

