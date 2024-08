Ingrid Coronado le manda fuerte recadito a Ana Ferro por la herencia de Fernando del Solar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de todo el drama que se vive por la herencia de Fernando del Solar, que hasta se tuvo que comenzar una disputa legal, la reconocida presentadora de la TV, Ingrid Coronado, acaba de pronunciarse cansada y harta de ser cuestionada por la situación con Ana Ferro, por lo que simplemente ha declarado que quiere paz y le mandó un fuerte recadito sobre lo que piensa de ella.

Mientras que debería de estar viviendo su duelo ante la partida del padre de sus hijos, Ingrid ha tenido que enfrentar una demanda legal en contra de la viuda del expresentador de Venga la Alegría, debido a que en la herencia de este, se dejaría el departamento que la maestra de yoga y el hoy difunto compartieron los cinco años que vivieron juntos, sin embargo, Coronado expresó que eso no era válido ya que está a nombre de ella, por lo tanto su ex no podía dejárselo a ella.

Ante esta situación, Ana ha declarado que ella solamente va a cumplir la última voluntad del expresentador de Sexos En Guerra y no piensa salirse del inmueble, por lo que ya llevan dos años peleando esta situación, que la misma Ingrid ha declarado que la tiene cansada y solamente está dejando todo en manos de sus abogados y la justicia, pues ella ya presentó todas las pruebas y todo lo que se necesita para confirmar su legítimo derecho sobre el departamento.

Pero, pese a que ante la prensa la presentadora de Sale el Sol señaló que ya no quiere haber del tema y prefiere no seguir dándole foco mediático a la situación, y solo que siga su rumbo legal, ante la insistencia de los medios de comunicación, esta le envió un mensaje a Ana, en el que le expresa que no le desea para nada el mal, sino que quiere que encuentre la felicidad, paz y amor en su vida, que no tiene nada más que dar que buenos deseos.

Finalmente, cambiando de tema, cuando le cuestionaron sobre su expareja, Charly López, y si tomaría el mismo rumbo que su hijo en común de reconciliarse, Ingrid destacó que ella está en paz y que todo lo que sea para el bienestar físico, emocional y de salud de sus hijos le hace bien y la mantiene feliz, negándose a dar declaraciones sobre que opinaba de esta reconciliación, después de que estuvieran varios años distanciados.

Fuente: Tribuna del Yaqui