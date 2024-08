Juan Osorio estalla tras ser cuestionado por la ola de odio que recibió 'Aventurera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pese a haber sido estrenada hace aproximadamente 30 años, de la mano de Carmen Salinas, Aventurera ha logrado convertirse en una de las puestas en escena clásicas de México, país en el que se llegó a creer que la obra sería cancelada tras la muerte de la querida actriz; sin embargo, el productor Juan Osorio anunció que él se encargaría de lanzar su propia propuesta en honor a la fallecida histrionista.

El musical se tomó su tiempo en ser estrenado, incluso pasaron algunos años de la muerte de Carmen Salinas, pero se dice que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no llegue y en esta primavera del 2024, Juan Osorio estrenó Aventurera: El Musical, con la actriz de origen ruso, Irina Baeva, algo que desde el comienzo despertó la incredulidad del público, puesto no consideraban que la entonces novia de Gabriel Soto podría dar una buena interpretación de ‘Elena Tejero’.

Irina Baeva no convenció como Aventurera

El día del estreno, las sospechas del público fueron confirmadas y la actriz rubia fue destrozada por el público y por personas del propio medio del espectáculo, como es el caso de la propia Niurka y de Lyn May, quienes no paraban de afirmar que Irina no bailaba, no cantaba y no actuaba. Luego de unos meses complicados y tras la inesperada ruptura de Baeva y Soto, la puesta en escena está a punto de llegar a su fin, por lo que la prensa no dudó en abordar a Juan Osorio en días recientes.

Como era de esperarse, los reporteros cuestionaron a Juan sobre la ola de comentarios negativos y odio que recibió la obra de teatro, a lo que el exesposo de Niurka Marcos respondió de manera tajante: “Este fue mi dinero, esta fue mi apuesta y la hago como yo quiero”, enfatizó el padre de Emilio ‘Halcón’ Osorio, Cabe señalar que desde un comienzo, el productor se ha mostrado renuente a hablar mal de la obra y de la participación de Irina Baeva.

¿De qué trata ‘Aventurera’?

La historia se centra en la vida de ‘Elena Tejero’, una joven cuya vida cambia de forma radical después de que su madre se fuga con su amante, mientras que su padre se quita la vida; es entonces que toma la decisión de irse a vivir a Ciudad Juárez, donde entra a trabajar con ‘Lucio’, lo que la lleva a trabajar en un burdel, el cual es dirigido por ‘Rosaura’, una mujer de la alta sociedad de Guadalajara que tiene una doble vida.

