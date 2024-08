Livia Brito ganó demanda contra fotógrafo y en 'Hoy' la destrozan: "Total abuso de poder"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por más que quiera hacer ver que fue agredida por Ernesto Zepeda, la polémica actriz, Livia Brito, sigue sin convencer al público mexicano de su inocencia y ven con malos ojos que no admita su "error". Pero, mientras que fans de Hoy la destrozan, la reconocida histrionista ha anunciado que ganó dos demandas contra el fotógrafo al que golpeó su ahora expareja en el 2020, lo que muchos señalan que es un "total abuso de poder".

Las vacaciones del 2020 antes de que se desatara la pandemia, Livia estaba en su mujer momento profesional y emocional, disfrutando de lo hermoso de Cancún al lado de su pareja, Mariano Martínez, pero, lo que parecía serían uno de los mejores viajes de su vida, se convirtió en una pesadilla de cuatro años que ha generado odio en su contra y que podría hacerle perder más de un millón de pesos.

Ahora, tras cuatro años de lo sucedido con Ernesto, la reconocida actriz de novelas como La Mujer del Diablo, apareció ante las cámaras del matutino de la empresa San Ángel, producido por Andrea Rodríguez Doria, en el que aseguró que finalmente la justicia se está moviendo y en las tres demandas que le hicieron, dos ya han girado a su favor y las tiene ganadas, que en la tercera que le piden más de un millón de pesos.

Tras esto, Brito declaró que el fotógrafo puso una mano en su pecho y es por eso que su entonces pareja se lanzó contra el fotógrafo y que ambos se golpearon, que no solamente su ex contra el reportero. Finalmente, señaló que en cuanto a su denuncia por difamación, no ha habido avances, pero recalcó que debería de ser a su favor, recitando lo que se dice en el artículo 164 Bis del Código Penal de Quintana Roo.

Por todo esto, los millones de espectadores del programa Hoy, a través de sus redes sociales se fueron en contra de la actriz de La Desalmada, afirmando que ese triunfo es únicamente por un "total abuso de poder" y que desgraciadamente habría comprado a los "magistrados y jueces corruptos", declarando que esto no es una victoria para nadie y solo expone la "corrupción en México", pidiendo que si no quiere ser fotografiada que mejor no sea actriz.

Fuente: Tribuna del Yaqui