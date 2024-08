Luto en Televisa: Famoso galán de novelas sufre brutal muerte; tuvo accidente y lo desconectaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La televisión mexicana se viste de luto luego de que un famoso galán de telenovelas de Televisa sufriera la muerte más dolorosa que pudo haber imaginado. Se trata de Juan Soler, quien en su larga carrera ha protagonizado melodramas exitosos como Cañaveral de pasiones, Locura de amor, La Otra y Cuando me enamoro, siendo su último papel en Tu vida es mi vida. El actor, quien en 2018 se divorció de Maky Soler y actualmente tiene un romance con Paulina Mercado, abrió su corazón en vivo.

El argentino de 58 años, quien hace algunos años protagonizó tremendo pleito con la conductora de Ventaneando Pati Chapoy, no pudo evitar romper en llanto al hablar de la decisión más difícil que ha tomado en su vida: desconectar a su padre. La dura confesión fue en Sale El Sol, pues aunque Soler había dejado el elenco del matutino, competencia del programa Hoy y Venga la Alegría en TV Azteca, este mes de agosto se reincorporó y contó su historia para la sección Línea de Vida.

Este miércoles 28 de agosto, en la tercera entrega, el también conductor se quebró al recordar cómo fue tomó la decisión más fuerte de su vida para convertirla en "el más grande acto de amor". Y es que el histrión contó entre lágrimas cómo vivió la inesperada muerte de su padre a causa de un accidente en casa. "El 16 de diciembre del 2006 recibo una llamada, era mi mamá quien me dice que mi papá había tenido un accidente doméstico".

Juan Soler y su padre (QEPD)

Y relató: "Él se paró del sillón para llevarle algo a mamá y se mareó, tuvo una descompensación y cayó, no tuvo de dónde agarrarse. Cae y pega con la nuca en el piso y se factura la base del cráneo. Va a dar al hospital e inmediatamente lo ingresan a terapia intensiva (...) un infarto al cerebelo y quedó desconectado, completamente", mencionó con la voz entrecortada. El actor comentó que en el hospital doctores le indicaron que debía tomar una decisión muy dura: desconectarlo o dejarlo prácticamente como un vegetal.

"Si llega a haber un milagro quizás pudiera mover un dedo en algún momento y había que tomar una decisión (...) no tengo la consciencia de algo más fuerte que eso. Desconectar a la persona que amas en tu vida... pero fue una decisión de amor porque mi papá ya no habitaba ese cuerpo, ese no era papá", reveló el actor. Por otro lado, también confesó que él mismo soñó con la muerte de su padre, asegurando que esa premonición tendría sentido más adelante en el nacimiento de su tercera hija, Azul.

Soler, su hija Azul y Maki

"Esa noche me vuelvo a acostar, medio me duermo porque tenía llamado a las 7 am y me despierto sobre exaltado y digo: 'yo creo que papá se murió'. Acabo de soñar a papá (...) lo soñé como si tuviera 50 años, una imagen muy fuerte de él, lo vi de la mano con una chiquita vestida de azul", dijo entre lágrimas. El histrión señaló que para él, su padre partió pero le regaló el acompañarlo en el nacimiento de su hija, quien actualmente tiene 17 años.

"El parto de Azul de mi hija fue muy complicado, fue una emergencia entonces creo que papá realmente se fue porque me tenía que ayudar a que Azul llegue a nosotros. Fue el último gran regalo de mi papá", recordó. El histrión resaltó que sus hijas Valentina, Mía y Azul son sus tesoros más valiosos y no dudaría en dar la vida por cualquiera de ellas y envió un último mensaje a su padre: "Gracias, eres un gran papá, porque sé que sigues estando conmigo".

Está en el corazón, en mi alma en mi esencia. Su legado está intacto en mi persona. Mientras yo esté con vida, su legado está bien cuidado", finalizó.

Fuente: Tribuna