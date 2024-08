Melanie Carmona rompe el silencio sobre la presunta crisis matrimonial de su madre

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León - Melanie Carmona, hija de la reconocida cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, se pronunció sobre las recientes especulaciones que sugieren una crisis matrimonial entre su madre y su actual esposo, Cruz Martínez. Dichos rumores se intensificaron tras la publicación de un medio que afirmaba que Villarreal habría pedido a Martínez que abandonara la casa familiar debido a una supuesta infidelidad.

Ahora, en entrevista con Ventaneando, Melanie aclaró que, aunque la familia está tranquila, no tiene información detallada sobre la situación. "Estamos tranquilos en casa, la verdad es una situación que no tengo tanta información ni tengo que hablar tanto del tema, y pues sí, siempre apoyando a mi mamá obviamente", expresó la joven, quien recientemente participó en el programa Juego de Voces.

Melanie Carmona habla de supuesta crisis matrimonial de su madre. Foto: Internet

Sin negar ni confirmar los rumores, Melanie mencionó que actualmente su madre y Cruz Martínez no están viviendo bajo el mismo techo. "Mi mamá ahorita está trabajando, echándole ganas como siempre, y bien, todos estamos bien. Los dos han estado mucho de viaje fuera de la ciudad, trabajando gracias a Dios", comentó.

Cuando se le preguntó sobre la veracidad de los rumores, Melanie fue cauta en su respuesta: "La verdad no sé, no tengo tanta información como para poder dar un punto de vista ni nada, pero, pues ya sabremos con el tiempo".

Por su parte, Arturo Carmona, exesposo de Villarreal y padre de Melanie, elogió la fortaleza de su hija y su apoyo incondicional hacia su madre durante este tiempo. "Bien, mi hija está bien, fuerte, apoyando a su mami, obviamente, apoyando las cosas buenas para la familia, está tranquila, mi hija está tranquila, y la familia en general está bien", señaló Carmona.

Respecto a los rumores de un posible divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, Carmona fue claro al afirmar que no ha recibido ninguna confirmación por parte de su exesposa. "No, no me ha comentado nada y bueno, como te digo, es un tema, entonces no sabría yo si me lo llegara a comentar, pues no sería yo quién para andar diciéndote esa noticia", concluyó.

Finalmente, Carmona aseguró que sus negocios con Cruz Martínez no se han visto afectados por esta controversia, subrayando que siempre han mantenido sus asuntos profesionales separados de lo personal.

Fuente: Tribuna