¿Muerte en Televisa? Tras cirugía, querido conductor estremece con FUERTE VIDEO desde el hospital

Ciudad de México.- Un famoso conductor de Televisa enciende las alarmas al aparecer desde el quirófano en un hospital. ¿Corre peligro su salud? Se trata de Yordi Rosado, quien ha destacado por su participación como presentador en programas como Miembros Al Aire y Otro Rollo y como productor en la emisión de espectáculos Con Permiso. Yordi, quien conduce su propio programa de entrevistas en su canal de YouTube, dejó en shock a todos al aparecer en un video a punto de entrar a cirugía.

¿Qué sucedió? El conductor de 52 años se grabó desde la cama de un hospital minutos antes de que quedara completamente sedado por la anestesia y someterse a nada más y nada menos que una vasectomía. Sí, el presentador decidió someterse a esta cirugía para ya no tener hijos, sin embargo, aunque publicó el video apenas este miércoles, este no es un acontecimiento reciente. Yordi se sometió a una vasectomía hace ocho años y lo recordó porque sí ingresó al hospital, pero para una operación en la rodilla.

El presentador de Televisa, quien aprovechó este momento en el que tuvo que pasar por el quirófano para recordar su vasectomía, explicó que tenía algo que se llama "patela" en la rodilla izquierda. "Estoy en el hospital por una operación de rodilla que me hicieron pero me acordé cuando me hice la vasectomía", recordó el presentador. Rosado explicó que le dejaron grabar todo el proceso en el hospital e incluso documentó todo hasta que quedó inconsciente por la anestesia.

"Me pusieron anestesia general porque soy muy sensible", explicó, ya que normalmente la vasectomía es un procedimiento que se realiza con anestesia local. En el video grabado hace 8 años, se puede ver a Yordi con oxígeno, en bata y gorro de hospital, mientras dice: "Estoy en el quirófano porque decidí hacerme la vasectomía, este asunto tiene que ver con la paternidad responsable", aclaró sobre sus motivos y añadió: "Tengo tres hijos y sí considero que hay dos cosas importantes en la vida: la parte económica, porque siempre buscas darle lo mejor a tus hijos (...) entre menos hijos será mejor", compartió el conductor.

"La segunda es por el tiempo y calidad que le puedas dar a tus hijos. Yo tengo tres y los papás que trabajamos no es tan sencillo estar tanto tiempo como quisiera con ellos, por eso decido no tener más hijos". Y continuó: "Cuando tienes hijos más grandes, yo tengo 44 años, pues en vez de su papá pareces abuelito. Hay mucha gente que lo hace y lo respeto perfectamente bien y a veces son las circunstancias de la vida pero a mí me gustaría dar la misma calidad que le di a los grandes a los chiquitos", dijo.

Finalmente, Rosado se queda dormido para ser sometido a la cirugía, de la cual se recuperó satisfactoriamente. Cabe destacar que aunque el video fue de un procedimiento que no es peligroso o pone en riesgo la salud, el conductor desató el pánico entre sus seguidores ya que pensaban que por el oxígeno y la anestesia todo sería más serio. Una vez que se dieron cuenta que era una vasectomía, usuarios se mostraron aliviados e incluso bromearon con el presentador, mencionando que les pareció algo "dramático".

