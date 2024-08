"No se vale": Líder de Banda El Recodo estalla tras concierto en Bogotá por este motivo

Bogotá, Colombia.- Para la Banda El Recodo lo más importante en su carrera artística son sus fans, pues son ellos quienes con su apoyo incondicional y muestras de cariño, le dan sentido a los proyectos de esta agrupación. Es por ello que los integrantes procuran ser recíprocos y devolver el amor y respeto que les dan. Sin embargo, en un concierto un gesto suyo fue percibido como 'grosería', pese a que no fue la culpa de ninguno de ellos.

El 'desdén' ocurrió sobre un escenario en Bogotá, donde los músicos se presentaron hacia una audiencia que escuchaba con emoción cada tema que interpretaban, no obstante, esta conexión entre público y artista se vio interrumpida de manera abrupta cuando los famosos desaparecieron sin despedirse o dar palabras de agradecimiento a quienes asistieron al evento a acompañarlos y a corear sus canciones.

Poncho Lizárraga, líder de la banda, externó su molestia y explicó lo que sucedió. El show estaba programado para durar 50 minutos, sin embargo, a éste le fueron recortados 20 minutos sin previo aviso. A través de una entrevista, el vocalista detalló que tanto él como sus colegas tuvieron que abandonar el lugar sin poder decir nada debido a un retraso por parte de los organizadores. Una vez que el cronómetro llegó a los 30 minutos, los encargados les hicieron una señal para que terminaran su presentación.

El anuncio repentino tomó por sorpresa a los músicos, quienes en medio del desconcierto, siguieron tocando Te Presumo. Mientras ellos tocaban, el escenario empezó a dar vueltas. Esto le pareció una rotunda falta de respeto, pues se les quitó la oportunidad de decir adiós.

Pues nada, que cuando llegamos 30 minutos me empiezan a decir que ya se tiene que terminar, pero, pues todavía no acabamos. Entonces era un escenario giratorio. Y estábamos tocando 'Te presumo', y empezó a dar vueltas el escenario".

El integrante dijo que no quería quedarse callado sobre algo que lo incomodó. Aseguró también que guardar silencio sobre lo que disgusta termina por afectar la salud física y emocional, es por ello que se llenó de valor para pronunciarse en contra de acciones injustas que "no se deben permitir". Finalmente, el cantante de regional mexicano prometió a sus seguidores de aquel país sudamericano que volverán a visitarlos para compensar el error y pidió a los organizadores coordinarse de una manera más clara para evitar malos entendidos.

No nos dieron la oportunidad de siquiera decir gracias, adiós. Porque le dieron vuelta, entonces, pues hay cosas que no se valen, y no se deben permitir. Y también quedarnos callados no es bueno para la salud. El psiquiatra y mi psicólogo y psicóloga y todos me han dicho que no hay que quedarse uno con las cosas porque se enferman".