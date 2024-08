¿Nueva batalla legal? Alejandra Guzmán responde si ya recibió denuncia de su hija

Ciudad de México.- En medio de rumores que pronostican una nueva batalla legal en la familia Guzmán, la prensa ha recurrido a Alejandra Guzmán para desmentir o confirmar las especulaciones que cada vez se hacen más intensas. Se dice que su hija, Frida Sofía, viajó hasta México para interponer una denuncia en su contra. A la par, aprovechó para visitar a su familia paterna.

Recordemos que existen precedentes que le dan un toque de veracidad a estos dichos, pues en el pasado la influencer acusó a su abuelo materno de abuso. En el caso también se vio involucrada 'La Guzmán'. Ante los cuestionamientos, la artista contestó que no estaba enterada del asunto y añadió que desde hace tres años se había distanciado de su primogénita, por lo que no está al pendiente de sus movimientos o acciones.

Confesó que fue el problema de 2021 el que las separó. Asimismo, se dijo lista para responder en caso de que la denuncia de aquel tiempo siga su curso. Para ello, contrató a un abogado con el que trabajó el caso que hasta el momento ha estado en 'pausa'. "Yo tengo lista mi defensa desde hace tiempo, desde hace tres años que fue todo lo de la denuncia, pero no llegó a ratificar nada, entonces, pues así siguen las cosas", explicó a las cámaras de Ventaneando.

No, ella no me llama hace como tres años, desde la denuncia, pero, pues no, no la he visto".