Paola Durante confirman que Mariana Echeverría es una persona nefasta fuera del juego

Ciudad de México.- A su salida de La Casa de los Famosos, Mariana Echeverría ha justificado sus malos comportamientos al argumentar que se encontraba bajo presión, sin embargo, la realidad apunta a que su personalidad es igual tanto dentro como dentro del juego. Paola Durante y Brenda Bezares tuvieron un desencuentro con la conductora durante la gala de eliminación del pasado domingo 25 de agosto, a la cual las tres acudieron como invitadas.

Durante fue cuestionada por un programa de radio sobre el supuesto conflicto, el cual ella confirmó y explicó a detalle qué fue lo que sucedió. Su testimonio retrata una serie de actitudes desagradables protagonizadas por la exconductora de Se Vale, que iban desde fingir que no conocía a Paola, hasta gritar a modo de acusación. Al concluir con la convivencia, Paola se quedó con la impresión de que Mariana carga consigo una energía pesada y "fea".

Todo comenzó porque Brenda comentó: "Qué lástima, porque cuando salga, se va a dar cuenta Gomita de la realidad". Esa opinión bastó para enfurecer a Echeverría, quien comenzó a reprenderla y a exigirle que dejara de fomentar el hate. La esposa de 'Mayito' se desconcertó ante la reacción desproporcionada, por lo que intentó tranquilizarla: "Cálmate, no estoy diciendo nada", aclaró. No obstante, la exintegrante de Tierra le pidió que se callara.

Profundizó al narrar que la prepotencia de Mariana se manifestó desde que ambas se hallaban en la sala de maquillaje. Paola se levantó a saludarla por cortesía, pero Mariana "puso un stop de ni te conozco". Durante se dijo sorprendida por esta reacción, pues creyó que la altanería sólo había sido una estrategia para Echeverría dentro del concurso, no obstante, confirmó que no se trataba de una careta, sino de su verdadera cara.

Esta versión fue confirmada con la escueta declaración que brindó Brenda a medios de comunicación. Si bien se negó a entrar en pormenores del percance, dio a entender que la impresión que se lleva de la cuarta eliminada no es del todo grata. Agregó que valía la pena seguir dándole atención, sobre todo porque ya no está en la contienda.

Yo ya no quisiera hablar de ella, porque ya no está en el juego y ya no está presente. Sí estuvo muy tenso, sí no estuvo padre, sí no la pasamos tan bien, pero ya pasó y ya no está", expresó la cantante.